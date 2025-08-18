Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: Hazır mısınız?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/cumhurbaskani-erdogan-nsosyalden-ilk-paylasimini-yapti-hazir-misiniz-1098664785.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.
