Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: Hazır mısınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: Hazır mısınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı. 18.08.2025
2025-08-18T12:17+0300
2025-08-18T12:17+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
nsosyal
Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.
recep tayyip erdoğan, sosyal medya, nsosyal
recep tayyip erdoğan, sosyal medya, nsosyal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.
Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.
Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.
