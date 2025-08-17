https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/cumhurbaskani-erdogandan-17-agustos-paylasimi-bugun-halen-yuregimizde-hissediyoruz-1098650426.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı: 'Bugün halen yüreğimizde hissediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı: 'Bugün halen yüreğimizde hissediyoruz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin 26'ıncı yılında sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz… Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum'' dedi.
