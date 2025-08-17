Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/cumhurbaskani-erdogandan-17-agustos-paylasimi-bugun-halen-yuregimizde-hissediyoruz-1098650426.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı: 'Bugün halen yüreğimizde hissediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı: 'Bugün halen yüreğimizde hissediyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T13:31+0300
2025-08-17T13:31+0300
türki̇ye
17 ağustos depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
anma
anma töreni
anma günü
anma törenleri
anma ve keder günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885200186aa5d408c60f8fc130bdb965.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin 26'ıncı yılında sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz… Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230817/17-agustos-1999-marmara-depreminde-hayatini-kaybedenler-anildi-1074706492.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0b2229f2618e965879b1e99feb0a00fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17 ağustos depremi, recep tayyip erdoğan, deprem, anma, anma töreni, anma günü, anma törenleri, anma ve keder günü
17 ağustos depremi, recep tayyip erdoğan, deprem, anma, anma töreni, anma günü, anma törenleri, anma ve keder günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı: 'Bugün halen yüreğimizde hissediyoruz'

13:31 17.08.2025
© Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin 26'ıncı yılında sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz… Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum'' dedi.
17 Ağustos Depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos 2023, 06:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала