Meteoroloji uyardı: Sert rüzgar ve yüksek sıcaklık etkili olacak

17 Ağustos 2025 hava durumu: Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar, Akdeniz’de yerel yağış, diğer bölgelerde açık ve sıcak bir gün.

2025-08-17T09:11+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde yükseliyor. Akdeniz bölgesi Toroslar ve Hatay kıyılarında kısa süreli yerel yağışlar beklenirken Marmara ve Ege'nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar akşam saatlerine kadar etkili olacak. Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Marmara Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AkdenizAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2025

SON HABERLER

