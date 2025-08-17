https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/meteoroloji-uyardi-sert-ruzgar-ve-yuksek-sicaklik-etkili-olacak-1098644954.html
Meteoroloji uyardı: Sert rüzgar ve yüksek sıcaklık etkili olacak
17 Ağustos 2025 hava durumu: Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar, Akdeniz’de yerel yağış, diğer bölgelerde açık ve sıcak bir gün.
2025-08-17T09:11+0300
2025-08-17T09:11+0300
2025-08-17T09:11+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
rüzgar
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097508135_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_fa63280cb0b213498455bade971d0f82.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde yükseliyor. Akdeniz bölgesi Toroslar ve Hatay kıyılarında kısa süreli yerel yağışlar beklenirken Marmara ve Ege'nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar akşam saatlerine kadar etkili olacak. Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Marmara Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AkdenizAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artıyor. Marmara ve Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Toroslar ve Hatay kıyılarında kısa süreli sağanak bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzeyden kuvvetli, akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde yükseliyor. Akdeniz bölgesi Toroslar ve Hatay kıyılarında kısa süreli yerel yağışlar beklenirken Marmara ve Ege'nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir 32°C
– Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 32°C
– Parçalı ve az bulutlu
Edirne 32°C
– Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 30°C
– Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 34°C
– Az bulutlu ve açık
Denizli 37°C
– Az bulutlu ve açık
İzmir 32°C
– Az bulutlu ve açık
Muğla 32°C
– Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 35°C
– Az bulutlu ve açık
Antalya 31°C
– Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C
– Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 33°C
– Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 34°C
– Az bulutlu ve açık
Eskişehir 35°C
– Az bulutlu ve açık
Konya 34°C
– Az bulutlu ve açık
Yozgat 30°C
– Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 34°C
– Az bulutlu ve açık
Düzce 34°C
– Az bulutlu ve açık
Sinop 33°C
– Az bulutlu ve açık
Zonguldak 26°C
– Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 33°C
– Parçalı ve az bulutlu
Rize 30°C
– Parçalı ve az bulutlu
Samsun 30°C
– Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 29°C
– Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 31°C
– Az bulutlu ve açık
Kars 30°C
– Az bulutlu ve açık
Malatya 36°C
– Az bulutlu ve açık
Van 28°C
– Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 41°C
– Az bulutlu ve açık
Gaziantep 39°C
– Az bulutlu ve açık
Mardin 35°C
– Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C
– Az bulutlu ve açık