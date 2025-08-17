https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/fenerbahcenin-yildiz-ismi-sakatlandi-kulupten-ilk-aciklama-1098653276.html
Fenerbahçe'nin yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama
Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinden kötü haber geldi. Mücadele sonrası Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T17:38+0300
2025-08-17T17:38+0300
2025-08-17T17:38+0300
spor
fenerbahçe
cenk tosun
sakatlık
kas
eklem ve kas problemleri
kas sistemi
kas ağrısı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098653102_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_c5f11ce9bfdd24ad37dc83b78b54b5e0.jpg
Fenerbahçe, Cenk Tosun’un yapılan kontrollerde kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.
göztepe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098653102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d60eb1c58d8b22f77df9bf2ee28e0032.jpg
fenerbahçe, cenk tosun, sakatlık, kas, eklem ve kas problemleri, kas sistemi, kas ağrısı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, göztepe, göztepe spor klübü
Fenerbahçe'nin yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama
Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinden kötü haber geldi. Mücadele sonrası Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Fenerbahçe, Cenk Tosun’un yapılan kontrollerde kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.