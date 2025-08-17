Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama
Fenerbahçe'nin yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama
Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinden kötü haber geldi. Mücadele sonrası Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un yapılan kontrollerde kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
göztepe
Fenerbahçe'nin yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama

17:38 17.08.2025
© AA / Halil Fidan
© AA / Halil Fidan
Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinden kötü haber geldi. Mücadele sonrası Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Fenerbahçe, Cenk Tosun’un yapılan kontrollerde kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.
