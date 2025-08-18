Batılı liderler bir araya geliyor: Zelenskiy, Trump ile kritik 'barış' zirvesi için Washington’a ulaştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/batili-liderler-bir-araya-geliyor-zelenskiy-trump-ile-kritik-baris-zirvesi-icin-washingtona-ulasti-1098658521.html
Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme için Washington’a ulaştı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı kritik görüşme için Washington’a ulaştı. Washington’daki Trump görüşmesinin ardından Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş çaplı bir toplantı yapılacak.Görüşmeye; Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Şansölyesi Merz, İtalya Başbakanı Meloni, Finlandiya lideri, NATO Genel Sekreteri ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de katılıyor.Trump ilk olarak Putin ile görüşme gerçekleştirmiştiDünyanın nefesini tutarak izlediği Alaska'daki zirvede Trump ve Rusya lideri Putin, Ukrayna krizinin barış ile bitmesi için "birçok konuda" uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.Resmi açıklamalara göre, yedi yıl aradan sonra ilk kez küçük birer heyet eşliğinde bir araya gelen liderlerin görüşmesi iki saat 45 dakika sürdü.Trump 3 dakika, Putin 8 dakika konuştuÜçe üç formattaki görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Trump ve Putin, kürsüde 11 dakikadan biraz uzun kaldı. Bu sürenin sadece üç dakikasını Trump kullandı.
09:08 18.08.2025 (güncellendi: 09:09 18.08.2025)
Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı kritik görüşme için Washington’a ulaştı. Washington’daki Trump görüşmesinin ardından Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş çaplı bir toplantı yapılacak.
Görüşmeye; Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Şansölyesi Merz, İtalya Başbakanı Meloni, Finlandiya lideri, NATO Genel Sekreteri ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de katılıyor.
Trump ilk olarak Putin ile görüşme gerçekleştirmişti
Dünyanın nefesini tutarak izlediği Alaska'daki zirvede Trump ve Rusya lideri Putin, Ukrayna krizinin barış ile bitmesi için "birçok konuda" uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.
Resmi açıklamalara göre, yedi yıl aradan sonra ilk kez küçük birer heyet eşliğinde bir araya gelen liderlerin görüşmesi iki saat 45 dakika sürdü.
Trump 3 dakika, Putin 8 dakika konuştu
Üçe üç formattaki görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Trump ve Putin, kürsüde 11 dakikadan biraz uzun kaldı. Bu sürenin sadece üç dakikasını Trump kullandı.