Balıkesir sallanıyor: 1 dakika içinde 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik depremin üzerinden 10 gün geçti, artçılar sürüyor. İlçede son olarak saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir Sıngırdı'da sarsıntıların sonu gelmiyor.Son olarak kentte gece saatlerinden itibaren 3 deprem meydana geldi.Balıkesir Sındırgı'daki son depremler
06:12 18.08.2025 (güncellendi: 06:21 18.08.2025)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik depremin üzerinden 10 gün geçti, artçılar sürüyor. İlçede son olarak saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde 06.00'da ise önce 3.5 hemen ardından da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir Sıngırdı'da sarsıntıların sonu gelmiyor.
Son olarak kentte gece saatlerinden itibaren 3 deprem meydana geldi.
Balıkesir Sındırgı'daki son depremler