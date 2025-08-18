https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bakan-yumakli-duyurdu-gelibolu-yangini-buyuk-olcude-kontrol-altina-alinmistir-1098655778.html

Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeyle Çanakkale Gelibolu ve Adana İmamoğlu'ndaki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.Orman kahramanlarının yangınlarla aralıksız mücadele ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" açıklamsını yaptı. Bakan Yumaklı, Adana İmamoğlu'ndaki yangına ilişkin de "Adana İmamoğlu'ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatan'ımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

