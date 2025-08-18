Türkiye
Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır
Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale Gelibolu 'daki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve şehitliklerin yangınlardan... 18.08.2025
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
gelibolu
haberler
orman yangını
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeyle Çanakkale Gelibolu ve Adana İmamoğlu'ndaki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.Orman kahramanlarının yangınlarla aralıksız mücadele ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" açıklamsını yaptı. Bakan Yumaklı, Adana İmamoğlu'ndaki yangına ilişkin de "Adana İmamoğlu'ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatan'ımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
türki̇ye
gelibolu
i̇brahim yumaklı, gelibolu, haberler, orman yangını
i̇brahim yumaklı, gelibolu, haberler, orman yangını

Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır

00:31 18.08.2025
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale Gelibolu 'daki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve şehitliklerin yangınlardan etkilenmediğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeyle Çanakkale Gelibolu ve Adana İmamoğlu'ndaki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman kahramanlarının yangınlarla aralıksız mücadele ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" açıklamsını yaptı.
Bakan Yumaklı, Adana İmamoğlu'ndaki yangına ilişkin de "Adana İmamoğlu'ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatan'ımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
