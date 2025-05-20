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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çarpıcı karar: Bıçak yasal, takipsizlik verildi
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çarpıcı karar: Bıçak yasal, takipsizlik verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan bıçakla ilgili yürütülen... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T15:32+0300
2025-05-20T15:32+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
bıçak
bıçaklama
cinayet
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İstanbul Kadıköy'de bit pazarında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava sürerken, olayda kullanılan bıçakla ilgili ayrı bir soruşturmadan karar çıktı. Sabah'ın haberine göre, 15 yaşındaki saldırgan B.B. hakkında yürütülen "izinsiz bıçak taşıma" soruşturmasında savcılık takipsizlik kararı verdi.Kriminal rapor: Bıçak yasaklı değilSoruşturma kapsamında İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, cinayette kullanılan bıçak tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz ve sırtı küt yapıda. Uzunluğu 10.3 santimetre olan, yeşil plastik saplı bıçağın, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında yasaklı bıçaklar arasında yer almadığı belirtildi.Suçun yasal unsurları oluşmadıRapora dayanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bıçağın yasaklı olmaması nedeniyle B.B. hakkında "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan yürütülen dosyada suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.Olay, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy’de bit pazarında iki çocuğun saldırısına uğramasıyla yaşandı. İddiaya göre B.B. ve U.B., Mattia’ya laf attıktan sonra “seni deşerim” diyerek bıçakla ve tekmelerle saldırdı. Genç çocuk aldığı 5 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.Cinayette yargılama sürüyorB.B. (15) ve U.B. (16) hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.
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mattia ahmet minguzzi, bıçak, bıçaklama, cinayet
mattia ahmet minguzzi, bıçak, bıçaklama, cinayet

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çarpıcı karar: Bıçak yasal, takipsizlik verildi

15:32 20.05.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
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İstanbul Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan bıçakla ilgili yürütülen soruşturmada, bıçağın yasaklı olmadığı belirlendi. Bu nedenle saldırgan B.B. hakkında ayrı yürütülen "izinsiz bıçak taşıma" dosyasında takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Kadıköy'de bit pazarında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava sürerken, olayda kullanılan bıçakla ilgili ayrı bir soruşturmadan karar çıktı. Sabah'ın haberine göre, 15 yaşındaki saldırgan B.B. hakkında yürütülen "izinsiz bıçak taşıma" soruşturmasında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Kriminal rapor: Bıçak yasaklı değil

Soruşturma kapsamında İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, cinayette kullanılan bıçak tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz ve sırtı küt yapıda. Uzunluğu 10.3 santimetre olan, yeşil plastik saplı bıçağın, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında yasaklı bıçaklar arasında yer almadığı belirtildi.

Suçun yasal unsurları oluşmadı

Rapora dayanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bıçağın yasaklı olmaması nedeniyle B.B. hakkında "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan yürütülen dosyada suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.
Olay, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy’de bit pazarında iki çocuğun saldırısına uğramasıyla yaşandı. İddiaya göre B.B. ve U.B., Mattia’ya laf attıktan sonra “seni deşerim” diyerek bıçakla ve tekmelerle saldırdı. Genç çocuk aldığı 5 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Cinayette yargılama sürüyor

B.B. (15) ve U.B. (16) hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.
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