https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/aydinda-jandarma-incir-ve-zeytin-bahcelerindeki-hirsizliklara-karsi-gorevde-1098656074.html

Aydın'da jandarma, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıklara karşı görevde

Aydın'da jandarma, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıklara karşı görevde

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Üreticiler yapılan... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T01:48+0300

2025-08-18T01:48+0300

2025-08-18T01:49+0300

türki̇ye

türkiye

jandarma

zeytin

zeytinlik alan

incir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098655917_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2172dd12f2a14be31dafbc1ca1eaf579.jpg

Aydın'ın Germencik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde hırsızlığın önüne geçebilmek için devriye görevi yaptı.Ekipler, bahçe sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirirken bölgede ayrıca trafik denetimi de gerçekleştirildi.İncir üreticilerinden Tarık Demir, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.Üreticilerden Turhan Altıntaş da jandarmanın zor zamanlarda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bakan-yumakli-duyurdu-gelibolu-yangini-buyuk-olcude-kontrol-altina-alinmistir-1098655778.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, jandarma, zeytin, zeytinlik alan, incir