Aydın'da jandarma, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıklara karşı görevde
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Üreticiler yapılan... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Aydın'ın Germencik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde hırsızlığın önüne geçebilmek için devriye görevi yaptı.Ekipler, bahçe sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirirken bölgede ayrıca trafik denetimi de gerçekleştirildi.İncir üreticilerinden Tarık Demir, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.Üreticilerden Turhan Altıntaş da jandarmanın zor zamanlarda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek şunları aktardı:
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Üreticiler yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde hırsızlığın önüne geçebilmek için devriye görevi yaptı.
Ekipler, bahçe sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirirken bölgede ayrıca trafik denetimi de gerçekleştirildi.
İncir üreticilerinden Tarık Demir, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.
Üreticilerden Turhan Altıntaş da jandarmanın zor zamanlarda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek şunları aktardı:
"Hırsızlık olaylarına karşı her gece nöbet tutuyoruz. Askerlerimizin de burada nöbet tutması bizim için büyük avantaj. Devletimizden Allah razı olsun, canlarımızı ve mallarımızı koruyor. Üretici tüm yıl çalışıyor, ürünü çalınınca da üzülüyor. Denetimlerle inşallah üreticimiz rahat nefes alır."