https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/aydin-buyuksehir-belediyesi-calisanlarina-yuzde-23-zam-yapildi-1098668321.html

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yüzde 23 zam yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yüzde 23 zam yapıldı

Sputnik Türkiye

Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T14:45+0300

2025-08-18T14:45+0300

2025-08-18T14:45+0300

türki̇ye

aydın

aydın büyükşehir belediyesi

özlem çerçioğlu

zam

ara zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098588349_0:0:407:230_1920x0_80_0_0_b7d11b9c54e461ace1f48a196ebb28df.jpg

Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseldi. Ara zamla en düşük taban aylık maaş 40 bin lira olduBüyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı. Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseltildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/memur-sendikalari-is-birakti-izmir-aydin-denizli-zonguldak-ve-karabukte-seferler-durdu-1098660516.html

türki̇ye

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydın, aydın büyükşehir belediyesi, özlem çerçioğlu, zam, ara zam