Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yüzde 23 zam yapıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseldi. Ara zamla en düşük taban aylık maaş 40 bin lira olduBüyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı. Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseltildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
