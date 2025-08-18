Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı

© AA Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.