Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu geçici olarak hizmete kapatıldı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.
Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."