Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/uskudarda-satirla-araclara-zarar-veren-zanli-yakalandi-1098654766.html
Üsküdar'da satırla araçlara zarar veren zanlı yakalandı
Üsküdar'da satırla araçlara zarar veren zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da bir kişi satırla park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T21:35+0300
2025-08-17T21:35+0300
türki̇ye
üsküdar
emniyet müdürlüğü
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri pazar günü sabah erken saatlerde satırlı ve yarı çıplak bir kişinin park halindeki araçlara ve çöp kovalarına zarar vermesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.Ekiplerin incelemesinde, kimliği belirlenen 53 yaşındaki M.T.yakalandı.Psikolojik tedavi gördüğü, ikametinde tek yaşadığı ve ilaçlarını kullanmadığı belirlenen M.T. hakkında, "mala zarar verme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.T, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim edildi. M.T. hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/sindirgidaki-depremin-haftasinda-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-ilcedeki-guvenlik-kameralari-deprem-1098654637.html
türki̇ye
üsküdar
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
üsküdar, emniyet müdürlüğü, i̇stanbul
üsküdar, emniyet müdürlüğü, i̇stanbul

Üsküdar'da satırla araçlara zarar veren zanlı yakalandı

21:35 17.08.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Üsküdar'da bir kişi satırla park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli işlem başlatılan zanlı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri pazar günü sabah erken saatlerde satırlı ve yarı çıplak bir kişinin park halindeki araçlara ve çöp kovalarına zarar vermesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.
Ekiplerin incelemesinde, kimliği belirlenen 53 yaşındaki M.T.yakalandı.
Psikolojik tedavi gördüğü, ikametinde tek yaşadığı ve ilaçlarını kullanmadığı belirlenen M.T. hakkında, "mala zarar verme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.T, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim edildi. M.T. hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.
Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerin hasara neden olduğu mahalleler görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
SON DEPREMLER
Sındırgı'daki depremin haftasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İlçedeki güvenlik kameraları deprem anını kaydetti
19:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала