Üsküdar'da satırla araçlara zarar veren zanlı yakalandı

İstanbul Üsküdar'da bir kişi satırla park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli... 17.08.2025

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri pazar günü sabah erken saatlerde satırlı ve yarı çıplak bir kişinin park halindeki araçlara ve çöp kovalarına zarar vermesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.Ekiplerin incelemesinde, kimliği belirlenen 53 yaşındaki M.T.yakalandı.Psikolojik tedavi gördüğü, ikametinde tek yaşadığı ve ilaçlarını kullanmadığı belirlenen M.T. hakkında, "mala zarar verme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.T, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim edildi. M.T. hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.

