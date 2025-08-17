Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'nın Rusya'daki bir nükleer santrale yönelik İHA saldırısı son anda önlendi
Ukrayna'nın Rusya'daki bir nükleer santrale yönelik İHA saldırısı son anda önlendi
Muharebe sahasındaki çabaları sonuçsuz kalan Ukrayna yönetimi, Rusya topraklarında kaos yaratmak için provokasyon girişimlerine devam ediyor. 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T15:38+0300
2025-08-17T15:51+0300
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusunun Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin son anda önlendiğini duyurdu. FSB, İHA'nın elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.FSB, "17 Ağustos'ta elektronik harp kuvvetleri, Smolensk Nükleer Güç Santrali üzerinde uçak tipi bir İHA'yı etkisiz hale getirdi. Böylece Ukrayna ordusunun bir nükleer tesise yönelik terör saldırısı akamete uğratıldı" ifadelerini kullandı.FSB, vurulan İHA'nın parçaları ile bir binada oluşan hasarın karelerini de paylaştı.
15:38 17.08.2025 (güncellendi: 15:51 17.08.2025)
Muharebe sahasındaki çabaları sonuçsuz kalan Ukrayna yönetimi, Rusya topraklarında kaos yaratmak için provokasyon girişimlerine devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusunun Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin son anda önlendiğini duyurdu.

FSB, İHA'nın elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

FSB, "17 Ağustos'ta elektronik harp kuvvetleri, Smolensk Nükleer Güç Santrali üzerinde uçak tipi bir İHA'yı etkisiz hale getirdi. Böylece Ukrayna ordusunun bir nükleer tesise yönelik terör saldırısı akamete uğratıldı" ifadelerini kullandı.

FSB, vurulan İHA'nın parçaları ile bir binada oluşan hasarın karelerini de paylaştı.
14:22
