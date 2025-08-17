Ukrayna'nın Rusya'daki bir nükleer santrale yönelik İHA saldırısı son anda önlendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/ukraynanin-rusyadaki-bir-nukleer-santrale-yonelik-iha-saldirisi-son-anda-onlendi-1098651484.html
Muharebe sahasındaki çabaları sonuçsuz kalan Ukrayna yönetimi, Rusya topraklarında kaos yaratmak için provokasyon girişimlerine devam ediyor. 17.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusunun Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin son anda önlendiğini duyurdu. FSB, İHA'nın elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.FSB, "17 Ağustos'ta elektronik harp kuvvetleri, Smolensk Nükleer Güç Santrali üzerinde uçak tipi bir İHA'yı etkisiz hale getirdi. Böylece Ukrayna ordusunun bir nükleer tesise yönelik terör saldırısı akamete uğratıldı" ifadelerini kullandı.FSB, vurulan İHA'nın parçaları ile bir binada oluşan hasarın karelerini de paylaştı.
15:38 17.08.2025 (güncellendi: 15:51 17.08.2025)
