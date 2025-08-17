https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/rusya-ukraynanin-sapsan-balistik-fuze-sistemleri-hangarini-vurdu-1098651056.html

Rusya, Ukrayna'nın Sapsan balistik füze sistemleri hangarını vurdu

Bir yandan barış için diplomasi çabalarına devam eden Rusya, diğer yandan da Ukrayna'daki tehditlerin ortadan kaldırılması için muharebe sahasındaki... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait Sapsan balistik taktik füzelerinin depolandığı noktayı vurduğunu bildirdi.Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bir brifing yayınlayan bakanlık, vurulan hangarda Sapsan füze sistemleri ile bileşenlerinin bulunduğunu kaydetti.Bakanlık son bir gündeki operasyonlarda mühimmat ve İHA depoları, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının da imha edildiğini belirtti.Açıklamaya göre 4 güdümlü hava bombası ile 300 İHA da Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.Hafta içi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus ordusunun ortak çabaları sonucu, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek üzere geliştirdiği Sapsan balistik füze sistemleri üretme planlarının engellediği, bu sistemleri üreten askeri savunma işletmelerinin imha edildiği açıklanmıştı.Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği'nden kalan teknoloji ve stokları kullanarak gizlice kendi füze programını geliştirdiğini belirten FSB, “NATO temsilcilerinin izniyle Ukrayna, Sapsan füzelerini kullanarak Rus topraklarının derinliklerine saldırmayı planlıyordu. Ancak FSB ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ortak çabaları sayesinde, Ukrayna'nın füze programı geliştirme planları engellendi” demişti.

