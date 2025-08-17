Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/rusya-ukraynanin-sapsan-balistik-fuze-sistemleri-hangarini-vurdu-1098651056.html
Rusya, Ukrayna'nın Sapsan balistik füze sistemleri hangarını vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Sapsan balistik füze sistemleri hangarını vurdu
Sputnik Türkiye
Bir yandan barış için diplomasi çabalarına devam eden Rusya, diğer yandan da Ukrayna'daki tehditlerin ortadan kaldırılması için muharebe sahasındaki... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T14:22+0300
2025-08-17T14:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
donbass
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
sapsan
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098650715_0:8:1044:595_1920x0_80_0_0_0fb9c6760cc0365a04532712c6706753.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait Sapsan balistik taktik füzelerinin depolandığı noktayı vurduğunu bildirdi.Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bir brifing yayınlayan bakanlık, vurulan hangarda Sapsan füze sistemleri ile bileşenlerinin bulunduğunu kaydetti.Bakanlık son bir gündeki operasyonlarda mühimmat ve İHA depoları, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının da imha edildiğini belirtti.Açıklamaya göre 4 güdümlü hava bombası ile 300 İHA da Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.Hafta içi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus ordusunun ortak çabaları sonucu, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek üzere geliştirdiği Sapsan balistik füze sistemleri üretme planlarının engellediği, bu sistemleri üreten askeri savunma işletmelerinin imha edildiği açıklanmıştı.Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği'nden kalan teknoloji ve stokları kullanarak gizlice kendi füze programını geliştirdiğini belirten FSB, “NATO temsilcilerinin izniyle Ukrayna, Sapsan füzelerini kullanarak Rus topraklarının derinliklerine saldırmayı planlıyordu. Ancak FSB ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ortak çabaları sayesinde, Ukrayna'nın füze programı geliştirme planları engellendi” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/rubio-putin-trump-zirvesi-cok-verimli-gecti-1098650130.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098650715_121:0:924:602_1920x0_80_0_0_11805c4219226bcb0e65ffd712e1d973.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, donbass, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sapsan, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
ukrayna, rusya, donbass, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sapsan, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya, Ukrayna'nın Sapsan balistik füze sistemleri hangarını vurdu

14:22 17.08.2025
© ГВПККомплекс "Сапсан-1"
Комплекс Сапсан-1 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
© ГВПК
Abone ol
Bir yandan barış için diplomasi çabalarına devam eden Rusya, diğer yandan da Ukrayna'daki tehditlerin ortadan kaldırılması için muharebe sahasındaki faaliyetlerini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait Sapsan balistik taktik füzelerinin depolandığı noktayı vurduğunu bildirdi.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bir brifing yayınlayan bakanlık, vurulan hangarda Sapsan füze sistemleri ile bileşenlerinin bulunduğunu kaydetti.
Bakanlık son bir gündeki operasyonlarda mühimmat ve İHA depoları, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının da imha edildiğini belirtti.
Açıklamaya göre 4 güdümlü hava bombası ile 300 İHA da Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hafta içi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus ordusunun ortak çabaları sonucu, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek üzere geliştirdiği Sapsan balistik füze sistemleri üretme planlarının engellediği, bu sistemleri üreten askeri savunma işletmelerinin imha edildiği açıklanmıştı.

Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği'nden kalan teknoloji ve stokları kullanarak gizlice kendi füze programını geliştirdiğini belirten FSB,NATO temsilcilerinin izniyle Ukrayna, Sapsan füzelerini kullanarak Rus topraklarının derinliklerine saldırmayı planlıyordu. Ancak FSB ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ortak çabaları sayesinde, Ukrayna'nın füze programı geliştirme planları engellendi” demişti.
alaska lavrov rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
DÜNYA
Rubio: Putin-Trump zirvesi çok verimli geçti
12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала