Rusya ve ABD, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaştı
Rusya ve ABD, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaştı
Sputnik Türkiye
Alaska Zirvesi'nde Trump'ın üç kişilik dar ekibinde yer alan Özel Temsilci Witkoff, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaşmaya varıldığını... 17.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD'nin, Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaştığını söyledi.Witkoff, bu konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.'Trump ve Zelenskiy toprak meselesini ele alacak'Witkoff, yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmede toprak meselesinin ele alınacağını bilgisini de paylaştı.'ABD, Ukrayna'ya toprak tavizleri konusunda şartlar dayatmıyor'Özel Temsilci Witkoff, ABD'nin Rusya ile müzakereler çerçevesinde olası toprak tavizleri konusunda Ukrayna'ya şartları dayatmadığını söyleyerek, "Rusya ile toprak değişimlerinin nasıl gerçekleştirileceği veya nasıl anlaşmaya varılacağına ilişkin karar Ukraynalılar tarafından verilmelidir. Bu nedenle (Vladimir) Zelenskiy ve Avrupalı ortaklar, konuyu doğrudan görüşmek üzere Pazartesi günü Beyaz Saray'a gelecek" ifadelerini kullandı.Alaska ZirvesiPutin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff hazır bulunmuştu.Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.
