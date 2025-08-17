https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/trumpin-ozel-temsilcisi-witkoff-rusya-ve-abd-ukraynaya-yonelik-guvenlik-garantileri-uzerinde-1098652373.html

Rusya ve ABD, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaştı

Rusya ve ABD, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaştı

Sputnik Türkiye

Alaska Zirvesi'nde Trump'ın üç kişilik dar ekibinde yer alan Özel Temsilci Witkoff, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaşmaya varıldığını... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-17T16:21+0300

2025-08-17T16:21+0300

2025-08-17T17:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

rusya

ukrayna

alaska

vladimir zelenskiy

yuriy uşakov

sergey lavrov

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098649978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f192e3aa4491052339e52ef9f1de274b.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD'nin, Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaştığını söyledi.Witkoff, bu konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.'Trump ve Zelenskiy toprak meselesini ele alacak'Witkoff, yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmede toprak meselesinin ele alınacağını bilgisini de paylaştı.'ABD, Ukrayna'ya toprak tavizleri konusunda şartlar dayatmıyor'Özel Temsilci Witkoff, ABD'nin Rusya ile müzakereler çerçevesinde olası toprak tavizleri konusunda Ukrayna'ya şartları dayatmadığını söyleyerek, "Rusya ile toprak değişimlerinin nasıl gerçekleştirileceği veya nasıl anlaşmaya varılacağına ilişkin karar Ukraynalılar tarafından verilmelidir. Bu nedenle (Vladimir) Zelenskiy ve Avrupalı ortaklar, konuyu doğrudan görüşmek üzere Pazartesi günü Beyaz Saray'a gelecek" ifadelerini kullandı.Alaska ZirvesiPutin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff hazır bulunmuştu.Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/ukraynanin-rusyadaki-bir-nukleer-santrale-yonelik-iha-saldirisi-son-anda-onlendi-1098651484.html

rusya

ukrayna

alaska

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, rusya, ukrayna, alaska, vladimir zelenskiy, yuriy uşakov, sergey lavrov, abd