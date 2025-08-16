Türkiye
Bin kilometre uzunluğunda çatlak: Büyük depremin habercisi mi?
Bin kilometre uzunluğunda çatlak: Büyük depremin habercisi mi?
Bilim insanları, Kuzey Amerika’nın derinliklerinde uzanan dev fay hattında artan hareketliliğe dikkat çekiyor. Araştırmaya göre bölge, 7.5 büyüklüğünü... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
11:40 16.08.2025
Bilim insanları, Kuzey Amerika’nın derinliklerinde uzanan dev fay hattında artan hareketliliğe dikkat çekiyor. Araştırmaya göre bölge, 7.5 büyüklüğünü aşabilecek bir depreme gebe olabilir.
Kanada’nın kuzeydoğusu ile Alaska sınırında bulunan Tintina Fay Hattı, yıllarca hareketsiz sanılıyordu. Ancak son araştırmalar, bu dev çatlağın aslında uyanık olduğunu ve her yıl gerginlik biriktirdiğini ortaya koydu.

Küçük sarsıntılardan büyük tehlikeye

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Theron Finley 'Son yıllarda 3-4 büyüklüğünde küçük depremler kaydedildi ama bu fayın çok daha büyük kırılmalara yol açabileceğini artık biliyoruz' dedi. Finley ve ekibine göre fay hattı, 12 bin yıldır biriken yaklaşık 6 metrelik gerilimi bir anda boşaltabilir. Bu da 7.5 büyüklüğünü aşan yıkıcı bir deprem anlamına geliyor.

Risk altındaki bölge

Aktif kısmı yaklaşık 130 kilometre boyunca uzanan fay hattı, Kanada’nın Dawson City kasabasına yakın geçiyor. Yaklaşık 1.600 kişinin yaşadığı bölge, olası bir sarsıntıda ciddi şekilde etkilenebilir. Bilim insanları, böyle bir depremin 2024’te Japonya’da 645 kişinin ölümüne yol açan Noto depremi ya da 2018’de Endonezya’da 4.300 can alan sarsıntı ile benzer büyüklükte olabileceğini hatırlatıyor.
Böylesi bir sarsıntı, yolların ve altyapının çökmesine yol açabilir; ayrıca toprak kaymaları ve nehir yataklarının değişmesi gibi ikincil felaketler de gündeme gelebilir.
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
TÜRKİYE
Türkiye'de 30 fay hattı belirlendi: Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem riskli yerleri açıkladı, 'her an kırılabilir'
13 Haziran , 12:47
