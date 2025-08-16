https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/bin-kilometre-uzunlugunda-catlak-buyuk-depremin-habercisi-mi-1098639595.html

Bin kilometre uzunluğunda çatlak: Büyük depremin habercisi mi?

Bin kilometre uzunluğunda çatlak: Büyük depremin habercisi mi?

Bilim insanları, Kuzey Amerika'nın derinliklerinde uzanan dev fay hattında artan hareketliliğe dikkat çekiyor. Araştırmaya göre bölge, 7.5 büyüklüğünü... 16.08.2025

Kanada’nın kuzeydoğusu ile Alaska sınırında bulunan Tintina Fay Hattı, yıllarca hareketsiz sanılıyordu. Ancak son araştırmalar, bu dev çatlağın aslında uyanık olduğunu ve her yıl gerginlik biriktirdiğini ortaya koydu.Küçük sarsıntılardan büyük tehlikeyeAraştırmayı yürüten uzmanlardan Theron Finley 'Son yıllarda 3-4 büyüklüğünde küçük depremler kaydedildi ama bu fayın çok daha büyük kırılmalara yol açabileceğini artık biliyoruz' dedi. Finley ve ekibine göre fay hattı, 12 bin yıldır biriken yaklaşık 6 metrelik gerilimi bir anda boşaltabilir. Bu da 7.5 büyüklüğünü aşan yıkıcı bir deprem anlamına geliyor.Risk altındaki bölge Aktif kısmı yaklaşık 130 kilometre boyunca uzanan fay hattı, Kanada’nın Dawson City kasabasına yakın geçiyor. Yaklaşık 1.600 kişinin yaşadığı bölge, olası bir sarsıntıda ciddi şekilde etkilenebilir. Bilim insanları, böyle bir depremin 2024’te Japonya’da 645 kişinin ölümüne yol açan Noto depremi ya da 2018’de Endonezya’da 4.300 can alan sarsıntı ile benzer büyüklükte olabileceğini hatırlatıyor.Böylesi bir sarsıntı, yolların ve altyapının çökmesine yol açabilir; ayrıca toprak kaymaları ve nehir yataklarının değişmesi gibi ikincil felaketler de gündeme gelebilir.

