Rubio: Putin-Trump zirvesi çok verimli geçti

Zirvede masada bulunan isimlerden biri olan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, zirve hakkında Rus devlet televizyonuna açıklama yaptı. 17.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump Alaska Zirvesi'nin çok verimli geçtiğini ifade etti.Alaska'nın Anchorage kentindeki zirvenin katılımcılarından Rubio, Rossiya 1 televizyonuna konuştu.Putin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.

