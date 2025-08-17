https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/avrupa-komisyonu-ekonomi-komiseri-alaska-zirvesi-putinin-zaferidir-1098649648.html

Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri: Alaska Zirvesi Putin'in zaferi, Batı aşağılandı

Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri: Alaska Zirvesi Putin'in zaferi, Batı aşağılandı

Sputnik Türkiye

Tarihi Putin-Trump zirvesinden rahatsız olan Avrupalı bürokratlara bir yenisi eklendi. Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri Gentiloni, Batı'nın aşağılandığını... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-17T11:45+0300

2025-08-17T11:45+0300

2025-08-17T11:48+0300

dünya

avrupa

donald trump

vladimir putin

alaska

avrupa komisyonu

paolo gentiloni

abd

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098649425_0:61:2752:1609_1920x0_80_0_0_d017952b400e93d067cade742fc6e53d.jpg

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi ve eski İtalya Başbkanı Paolo Gentiloni, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan zirveyi Rus liderin zaferi olarak niteledi.İtalyan basınına demeç veren Gentiloni, zirvenin Putin'in zaferi olarak okunup okunamayacağı yönündeki bir soruya "Elbette. Düzenlenen karşılamayı, devlet başkanı için karşılığında hiçbir şey alınmadan hazırlanan limuzini, kırmızı halıyı, kraliyet resepsiyonunu başka nasıl nitelendireceğimi bilmiyorum" dedi.Trump'ın Putin'e her zaman sempati beslediğini kaydeden Gentiloni, zirvenin iki açıdan değerlendirilebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Putin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/dmitriyev-ukraynanin-batili-muttefikleri-panik-icinde-1098648789.html

alaska

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, donald trump, vladimir putin, alaska, avrupa komisyonu, paolo gentiloni, abd, rusya