https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/avrupa-komisyonu-ekonomi-komiseri-alaska-zirvesi-putinin-zaferidir-1098649648.html
Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri: Alaska Zirvesi Putin'in zaferi, Batı aşağılandı
Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri: Alaska Zirvesi Putin'in zaferi, Batı aşağılandı
Sputnik Türkiye
Tarihi Putin-Trump zirvesinden rahatsız olan Avrupalı bürokratlara bir yenisi eklendi. Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri Gentiloni, Batı'nın aşağılandığını... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T11:45+0300
2025-08-17T11:45+0300
2025-08-17T11:48+0300
dünya
avrupa
donald trump
vladimir putin
alaska
avrupa komisyonu
paolo gentiloni
abd
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098649425_0:61:2752:1609_1920x0_80_0_0_d017952b400e93d067cade742fc6e53d.jpg
Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi ve eski İtalya Başbkanı Paolo Gentiloni, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan zirveyi Rus liderin zaferi olarak niteledi.İtalyan basınına demeç veren Gentiloni, zirvenin Putin'in zaferi olarak okunup okunamayacağı yönündeki bir soruya "Elbette. Düzenlenen karşılamayı, devlet başkanı için karşılığında hiçbir şey alınmadan hazırlanan limuzini, kırmızı halıyı, kraliyet resepsiyonunu başka nasıl nitelendireceğimi bilmiyorum" dedi.Trump'ın Putin'e her zaman sempati beslediğini kaydeden Gentiloni, zirvenin iki açıdan değerlendirilebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Putin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/dmitriyev-ukraynanin-batili-muttefikleri-panik-icinde-1098648789.html
alaska
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098649425_264:0:2489:1669_1920x0_80_0_0_a5b851da98002adbb59e1f0577b3745a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, donald trump, vladimir putin, alaska, avrupa komisyonu, paolo gentiloni, abd, rusya
avrupa, donald trump, vladimir putin, alaska, avrupa komisyonu, paolo gentiloni, abd, rusya
Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri: Alaska Zirvesi Putin'in zaferi, Batı aşağılandı
11:45 17.08.2025 (güncellendi: 11:48 17.08.2025)
Tarihi Putin-Trump zirvesinden rahatsız olan Avrupalı bürokratlara bir yenisi eklendi. Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri Gentiloni, Batı'nın aşağılandığını ifade etti.
Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi ve eski İtalya Başbkanı Paolo Gentiloni, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan zirveyi Rus liderin zaferi olarak niteledi.
İtalyan basınına demeç veren Gentiloni, zirvenin Putin'in zaferi olarak okunup okunamayacağı yönündeki bir soruya "Elbette. Düzenlenen karşılamayı, devlet başkanı için karşılığında hiçbir şey alınmadan hazırlanan limuzini, kırmızı halıyı, kraliyet resepsiyonunu başka nasıl nitelendireceğimi bilmiyorum" dedi.
Trump'ın Putin'e her zaman sempati beslediğini kaydeden Gentiloni, zirvenin iki açıdan değerlendirilebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"İyimser olursak, zirve sonuçsuz kaldı. Eğer kötümser olursak bu, Batı için sembolik bir aşağılanma. Uluslararası politikada da semboller çok şey ifade eder."
Putin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.
Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.