https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ahmet-hakandan-ilber-ortayli-ne-is-yapar-duymadim-diyen-hamdi-ulukayaya-sizi-her-durumda-yogurt-1098342727.html

Ahmet Hakan'dan 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' diyen Hamdi Ulukaya'ya: 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer'

Ahmet Hakan'dan 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' diyen Hamdi Ulukaya'ya: 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer'

Sputnik Türkiye

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Prof. Dr. İlber Ortaylı arasındaki 'yoğurt' polemiğini değerlendiren Ahmet Hakan 'İlber Ortaylı ne iş yapar... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T10:05+0300

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türki̇ye

ahmet hakan

chobani

hamdi ulukaya

i̇lber ortaylı

türkiye

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Fenerbahçe Kulübü'nün stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve tarihçi profesör İlber Ortaylı arasında 'yoğurt' polemiği yaşandı.'Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete'Ortaylı, Hamdi Ulukaya için "Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete. Daha yoğurdun cinsine bile karar verememişken milletin cinsine Türkiyeli diyor.” ifadelerini kullanmıştı.'Cacık yapar yer'Gazetesi Ahmet Hakan bugünkü yazısında bu polemiğe değindi ve Hamdi Ulukaya'ya seslendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fenerbahce-stadinin-yeni-ismi-aciklandi-chobani-ile-anlastilar-1098156417.html

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