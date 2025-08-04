https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ahmet-hakandan-ilber-ortayli-ne-is-yapar-duymadim-diyen-hamdi-ulukayaya-sizi-her-durumda-yogurt-1098342727.html
Ahmet Hakan'dan 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' diyen Hamdi Ulukaya'ya: 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer'
Ahmet Hakan'dan 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' diyen Hamdi Ulukaya'ya: 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer'
Sputnik Türkiye
Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Prof. Dr. İlber Ortaylı arasındaki 'yoğurt' polemiğini değerlendiren Ahmet Hakan 'İlber Ortaylı ne iş yapar... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T10:05+0300
2025-08-04T10:05+0300
2025-08-04T10:05+0300
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Fenerbahçe Kulübü'nün stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve tarihçi profesör İlber Ortaylı arasında 'yoğurt' polemiği yaşandı.'Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete'Ortaylı, Hamdi Ulukaya için "Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete. Daha yoğurdun cinsine bile karar verememişken milletin cinsine Türkiyeli diyor.” ifadelerini kullanmıştı.'Cacık yapar yer'Gazetesi Ahmet Hakan bugünkü yazısında bu polemiğe değindi ve Hamdi Ulukaya'ya seslendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fenerbahce-stadinin-yeni-ismi-aciklandi-chobani-ile-anlastilar-1098156417.html
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chobani, hamdi ulukaya, hamdi ulukaya ilber ortaylı, ilber ortaylı hamdi ulukaya yunan yoğurdu
chobani, hamdi ulukaya, hamdi ulukaya ilber ortaylı, ilber ortaylı hamdi ulukaya yunan yoğurdu
Ahmet Hakan'dan 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' diyen Hamdi Ulukaya'ya: 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer'
Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Prof. Dr. İlber Ortaylı arasındaki 'yoğurt' polemiğini değerlendiren Ahmet Hakan 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' diyen Hamdi Ulukaya'ya 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer' diye seslendi.
Fenerbahçe Kulübü'nün stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve tarihçi profesör İlber Ortaylı arasında 'yoğurt' polemiği yaşandı.
'Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete'
Ortaylı, Hamdi Ulukaya için "Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete. Daha yoğurdun cinsine bile karar verememişken milletin cinsine Türkiyeli diyor.” ifadelerini kullanmıştı.
Gazetesi Ahmet Hakan bugünkü yazısında bu polemiğe değindi
ve Hamdi Ulukaya'ya seslendi:
"Hamdi Ulukaya, bu sözlere şöyle karşılık verdi, "İlber Ortaylı ne iş yapar, hiç duymadım. Malum herkes Chobani yoğurdu kadar bilinir olmayabilir. Hamdi Ulukaya’yı uyarıyorum: Sert kayaya çarptınız Hamdi Bey. İlber Hoca, sizi her durumda yoğurt gibi yer. Hele bir de vicdansızca davranmaya karar verirse... Cacık yapar da yer."