'Felaket' uyarısının ardından yetkililer teyakkuzda: Erin Kasırgası 'Kategori 5' seviyesine ulaştı
'Felaket' uyarısının ardından yetkililer teyakkuzda: Erin Kasırgası 'Kategori 5' seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Karayipler’de hızla Kategori 5’e yükselen Erin Kasırgası, adalarda ağır yağış ve su baskını riski oluşturuyor. ABD ve Kanada’nın doğu kıyılarında tehlikeli deniz koşulları bekleniyor.
Karayipler'de etkili olan Erin Kasırgası, ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamaya göre Kategori 5 seviyesine ulaştı. Tropikal fırtına olarak başlayan ve kısa sürede kasırgaya dönüşen Erin, en yüksek kategoriye yükselerek "felaket" boyutuna erişti.Kasırganın Anguilla'nın yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde seyrettiği ve batı yönünde saatte 30 kilometreye yakın hızla ilerlediği bildirildi. Yetkililer, Erin'in gün içinde daha da güçleneceğini ancak karaya ulaşmasının beklenmediğini belirtti.Buna rağmen kasırganın şiddetli rüzgarları ve dalgaları Karayip adalarını etkisi altına alırken, hafta sonu bölgede tropik fırtınalara yol açması bekleniyor. Ayrıca gelecek hafta Bahamalar'da ve ABD ile Kanada'nın doğu kıyılarında "hayati tehlike" oluşturabilecek akıntıların ortaya çıkacağı öngörülüyor.Kasırga nedeniyle Karayipler'de yaşayanlara güvenlik önlemlerini artırmaları yönünde uyarılar yapılırken, bölgedeki yetkililer olası olumsuz gelişmelere karşı teyakkuzda olduklarını duyurdu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Karayipler'de hızla güçlenen Erin Kasırgası'nın 'Kategori 5' seviyesine çıktığını duyurdu. Yetkililer kasırganın karaya ulaşmayacağını ancak bölge adalarını şiddetli rüzgarların vuracağını açıkladı.
Karayipler'de etkili olan Erin Kasırgası, ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamaya göre Kategori 5 seviyesine ulaştı. Tropikal fırtına olarak başlayan ve kısa sürede kasırgaya dönüşen Erin, en yüksek kategoriye yükselerek "felaket" boyutuna erişti.
Kasırganın Anguilla'nın yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde seyrettiği ve batı yönünde saatte 30 kilometreye yakın hızla ilerlediği bildirildi. Yetkililer, Erin'in gün içinde daha da güçleneceğini ancak karaya ulaşmasının beklenmediğini belirtti.
Buna rağmen kasırganın şiddetli rüzgarları ve dalgaları Karayip adalarını etkisi altına alırken, hafta sonu bölgede tropik fırtınalara yol açması bekleniyor. Ayrıca gelecek hafta Bahamalar’da ve ABD ile Kanada'nın doğu kıyılarında "hayati tehlike" oluşturabilecek akıntıların ortaya çıkacağı öngörülüyor.
Kasırga nedeniyle Karayipler’de yaşayanlara güvenlik önlemlerini artırmaları yönünde uyarılar yapılırken, bölgedeki yetkililer olası olumsuz gelişmelere karşı teyakkuzda olduklarını duyurdu.
