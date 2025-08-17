https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/marmara-depreminde-hayatini-kaybedenler-saat-0302de-anildi-1098646539.html

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler saat 03.02'de anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı. 17.08.2025, Sputnik Türkiye

Gölcük, Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu.Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyledi.Sezer, deprem sonrasında yürütülen çalışmalardan ziyade öncesinde alınması gereken tedbirlerin önemini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi. Biz örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerinden önce Gölcük merkezdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturacağı noktaya gelecek" diye konuştu.Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

