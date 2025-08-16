https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/afad-duyurdu-balikesirde-40-buyuklugunde-deprem-1098639725.html

AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 16 Ağustos 2025 saat 11.21’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,58 kilometre derinliğinde... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 537048 numaralı kayıtla duyurduğu depremin merkez üssünün Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olduğunu açıkladı. Deprem, 39.1508 enlem ve 28.1892 boylam koordinatlarında, 7,58 kilometre derinlikte meydana geldi.4.0 büyüklüğünde sarsıntı4.0 (MW) büyüklüğündeki deprem, Sındırgı ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının orta şiddette olması nedeniyle vatandaşların bazı bölgelerde sokaklara çıktığı görüldü. Depremin, Balıkesir’in yanı sıra Manisa ve Bursa’nın bazı ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.

