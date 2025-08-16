https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/afad-duyurdu-balikesirde-40-buyuklugunde-deprem-1098639725.html
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 16 Ağustos 2025 saat 11.21'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,58 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 537048 numaralı kayıtla duyurduğu depremin merkez üssünün Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olduğunu açıkladı. Deprem, 39.1508 enlem ve 28.1892 boylam koordinatlarında, 7,58 kilometre derinlikte meydana geldi.

4.0 büyüklüğünde sarsıntı

4.0 (MW) büyüklüğündeki deprem, Sındırgı ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının orta şiddette olması nedeniyle vatandaşların bazı bölgelerde sokaklara çıktığı görüldü. Depremin, Balıkesir'in yanı sıra Manisa ve Bursa'nın bazı ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 16 Ağustos 2025 saat 11.21’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,58 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir ciddi hasar rapor edilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 537048 numaralı kayıtla duyurduğu depremin merkez üssünün Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olduğunu açıkladı. Deprem, 39.1508 enlem ve 28.1892 boylam koordinatlarında, 7,58 kilometre derinlikte meydana geldi.
4.0 büyüklüğünde sarsıntı
4.0 (MW) büyüklüğündeki deprem, Sındırgı ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının orta şiddette olması nedeniyle vatandaşların bazı bölgelerde sokaklara çıktığı görüldü. Depremin, Balıkesir’in yanı sıra Manisa ve Bursa’nın bazı ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.