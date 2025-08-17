https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/kerem-akturkoglu-icin-yeni-teklif-gundeme-geldi-1098649440.html
Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif gündeme geldi
Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif gündeme geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor. Sarı-Lacivertliler’in Benfica’ya yaptığı 18+2.5 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti. Yeni teklif... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T11:20+0300
2025-08-17T11:20+0300
2025-08-17T11:20+0300
spor
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
jose mourinho
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098328586_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_be323199b7ebeeed2241cc2d4be4f495.jpg
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Ali Koç, oyuncuya olan ilgilerini doğrulayarak, teknik direktör Jose Mourinho’nun da Kerem’i kadroda görmek istediğini belirtti.Koç, daha önce Benfica’ya şartlı teklifler sunduklarını hatırlatarak, “Hocamız Jose Mourinho, Kerem ’i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler; Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi gibi... Benfica’ya karşı oynatmama sözü de verdik. Hatta oynatmama konusunu, kontrata yazalım da dedik. Onlar ise 3. ön elemede 5 dakika oynatarak bunu sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Başkan Koç, sürecin geldiği noktada ilk teklifin geçersiz kaldığını ve yeni bir teklif sunduklarını açıkladı.Alınan bilgilere göre Fenerbahçe’nin Benfica’ya yaptığı 18+2.5 milyon Euro’luk teklif reddedildi. Sarı-Lacivertliler’in güncel teklifinin ise bu rakamın üzerinde olduğu öğrenildi.Portekiz basını, menajerlerin Fenerbahçe-Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmesine kadar anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun çaba harcadığını yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-icin-dudak-ucuklatan-teklif-yapildi-1098649021.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098328586_0:81:2048:1617_1920x0_80_0_0_70eb4fe8776506b530dd30683b265c44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, jose mourinho
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, jose mourinho
Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif gündeme geldi
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor. Sarı-Lacivertliler’in Benfica’ya yaptığı 18+2.5 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti. Yeni teklif yapıldığı öğrenilirken, anlaşmanın Şampiyonlar Ligi Play-Off öncesi sonuçlanması bekleniyor.
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Ali Koç, oyuncuya olan ilgilerini doğrulayarak, teknik direktör Jose Mourinho’nun da Kerem’i kadroda görmek istediğini belirtti.
Koç, daha önce Benfica’ya şartlı teklifler sunduklarını hatırlatarak, “Hocamız Jose Mourinho, Kerem ’i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler; Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi gibi... Benfica’ya karşı oynatmama sözü de verdik. Hatta oynatmama konusunu, kontrata yazalım da dedik. Onlar ise 3. ön elemede 5 dakika oynatarak bunu sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Koç, sürecin geldiği noktada ilk teklifin geçersiz kaldığını ve yeni bir teklif sunduklarını açıkladı.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe’nin Benfica’ya yaptığı 18+2.5 milyon Euro’luk teklif reddedildi. Sarı-Lacivertliler’in güncel teklifinin ise bu rakamın üzerinde olduğu öğrenildi.
Portekiz basını, menajerlerin Fenerbahçe-Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmesine kadar anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun çaba harcadığını yazdı.