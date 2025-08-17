https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/kerem-akturkoglu-icin-yeni-teklif-gundeme-geldi-1098649440.html

Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif gündeme geldi

Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif gündeme geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor. Sarı-Lacivertliler’in Benfica’ya yaptığı 18+2.5 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti. Yeni teklif... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-17T11:20+0300

2025-08-17T11:20+0300

2025-08-17T11:20+0300

spor

kerem aktürkoğlu

fenerbahçe

jose mourinho

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098328586_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_be323199b7ebeeed2241cc2d4be4f495.jpg

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Ali Koç, oyuncuya olan ilgilerini doğrulayarak, teknik direktör Jose Mourinho’nun da Kerem’i kadroda görmek istediğini belirtti.Koç, daha önce Benfica’ya şartlı teklifler sunduklarını hatırlatarak, “Hocamız Jose Mourinho, Kerem ’i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler; Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi gibi... Benfica’ya karşı oynatmama sözü de verdik. Hatta oynatmama konusunu, kontrata yazalım da dedik. Onlar ise 3. ön elemede 5 dakika oynatarak bunu sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Başkan Koç, sürecin geldiği noktada ilk teklifin geçersiz kaldığını ve yeni bir teklif sunduklarını açıkladı.Alınan bilgilere göre Fenerbahçe’nin Benfica’ya yaptığı 18+2.5 milyon Euro’luk teklif reddedildi. Sarı-Lacivertliler’in güncel teklifinin ise bu rakamın üzerinde olduğu öğrenildi.Portekiz basını, menajerlerin Fenerbahçe-Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmesine kadar anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun çaba harcadığını yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-icin-dudak-ucuklatan-teklif-yapildi-1098649021.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, jose mourinho