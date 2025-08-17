https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-icin-dudak-ucuklatan-teklif-yapildi-1098649021.html
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan teklif yapıldı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan teklif yapıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz’a Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan teklif geldi. Neom Kulübü 30 milyon Euro’ya kadar çıktı ancak sarı-kırmızılılar... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T10:53+0300
2025-08-17T10:53+0300
2025-08-17T10:53+0300
spor
barış alper yılmaz
okan buruk
bologna
süper lig
galatasaray
suudi arabistan
neom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095172394_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_2d31b6105c5f9bcabd043f0244e518d2.jpg
Süper Lig’de transfer dönemi devam ederken Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye başladı.Sezona etkili bir başlangıç yapan 25 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa’nın ardından Suudi Arabistan’ın da ilgisini çekti. Kulis bilgilerine göre Neom Kulübü, Barış Alper için iki kez görüşme yaptı ve son olarak 30 milyon Euro’luk teklif sundu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu rakama sıcak bakmadı.Galatasaray cephesi, milli oyuncuya 50 milyon Euro değer biçerken, transferde pazarlığa kapalı olduklarını iletti. Ayrıca Bologna’dan gelen teklif de olumsuz yanıt buldu.Geçtiğimiz sezon sözleşmesi yenilenen Barış Alper Yılmaz’ın ücreti 2,5 milyon Euro’ya çıkarılmıştı. Oyuncunun takımda kalması halinde sözleşmesine yeniden iyileştirme yapılacağı öğrenildi.Teknik direktör Okan Buruk da hücum hattında joker olarak gördüğü genç yıldızın takımda kalmasından yana tavır koyduğu konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/goztepe-macinin-ardindan-duvar-gibi-savunma-yaptilar-1098647299.html
bologna
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095172394_196:0:2793:1948_1920x0_80_0_0_cee90ae64947efa5985e7ba320bc446a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barış alper yılmaz, okan buruk, bologna, süper lig, galatasaray, suudi arabistan, neom
barış alper yılmaz, okan buruk, bologna, süper lig, galatasaray, suudi arabistan, neom
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan teklif yapıldı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz’a Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan teklif geldi. Neom Kulübü 30 milyon Euro’ya kadar çıktı ancak sarı-kırmızılılar genç oyuncuya 50 milyon Euro değer biçiyor. Bologna ve Neom’un ısrarına rağmen yönetim pazarlığa kapalı. Okan Buruk da Barış Alper’in takımda kalmasını istiyor.
Süper Lig’de transfer dönemi devam ederken Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye başladı.
Sezona etkili bir başlangıç yapan 25 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa’nın ardından Suudi Arabistan’ın da ilgisini çekti. Kulis bilgilerine göre Neom Kulübü, Barış Alper için iki kez görüşme yaptı ve son olarak 30 milyon Euro’luk teklif sundu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu rakama sıcak bakmadı.
Galatasaray cephesi, milli oyuncuya 50 milyon Euro değer biçerken, transferde pazarlığa kapalı olduklarını iletti. Ayrıca Bologna’dan gelen teklif de olumsuz yanıt buldu.
Geçtiğimiz sezon sözleşmesi yenilenen Barış Alper Yılmaz’ın ücreti 2,5 milyon Euro’ya çıkarılmıştı. Oyuncunun takımda kalması halinde sözleşmesine yeniden iyileştirme yapılacağı öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk da hücum hattında joker olarak gördüğü genç yıldızın takımda kalmasından yana tavır koyduğu konuşuluyor.