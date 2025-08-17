https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-icin-dudak-ucuklatan-teklif-yapildi-1098649021.html

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan teklif yapıldı

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan teklif yapıldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz’a Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan teklif geldi. Neom Kulübü 30 milyon Euro’ya kadar çıktı ancak sarı-kırmızılılar... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-17T10:53+0300

2025-08-17T10:53+0300

2025-08-17T10:53+0300

spor

barış alper yılmaz

okan buruk

bologna

süper lig

galatasaray

suudi arabistan

neom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095172394_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_2d31b6105c5f9bcabd043f0244e518d2.jpg

Süper Lig’de transfer dönemi devam ederken Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye başladı.Sezona etkili bir başlangıç yapan 25 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa’nın ardından Suudi Arabistan’ın da ilgisini çekti. Kulis bilgilerine göre Neom Kulübü, Barış Alper için iki kez görüşme yaptı ve son olarak 30 milyon Euro’luk teklif sundu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu rakama sıcak bakmadı.Galatasaray cephesi, milli oyuncuya 50 milyon Euro değer biçerken, transferde pazarlığa kapalı olduklarını iletti. Ayrıca Bologna’dan gelen teklif de olumsuz yanıt buldu.Geçtiğimiz sezon sözleşmesi yenilenen Barış Alper Yılmaz’ın ücreti 2,5 milyon Euro’ya çıkarılmıştı. Oyuncunun takımda kalması halinde sözleşmesine yeniden iyileştirme yapılacağı öğrenildi.Teknik direktör Okan Buruk da hücum hattında joker olarak gördüğü genç yıldızın takımda kalmasından yana tavır koyduğu konuşuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/goztepe-macinin-ardindan-duvar-gibi-savunma-yaptilar-1098647299.html

bologna

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barış alper yılmaz, okan buruk, bologna, süper lig, galatasaray, suudi arabistan, neom