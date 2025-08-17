Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/izsu-duyurdu-izmirde-iki-ilcede-sular-kesilecek-1098652230.html
İZSU duyurdu: İzmir'de iki ilçede sular kesilecek
İZSU duyurdu: İzmir'de iki ilçede sular kesilecek
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası nedeniyle 17 Ağustos’ta 10 saat süresince su kesintisi uygulanacak. Kınık ilçesinde ise yer altı su... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
kınık
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
su kesintisi
menderes
kuraklık
olağanüstü kuraklık
kuraklık haritası
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintisi yapılacağı açıklandı.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Menderes ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bu nedenle, ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde 11.00 ila 21.00 saatleri arasında 10 saat süresince su kesintisi uygulanacağı bildirildi.Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 7 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
kınık, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su kesintisi, menderes, kuraklık, olağanüstü kuraklık, kuraklık haritası
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası nedeniyle 17 Ağustos’ta 10 saat süresince su kesintisi uygulanacak. Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım sebebiyle aynı gün 7 saatlik bir su kesintisi yapılacak.
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Menderes ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bu nedenle, ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde 11.00 ila 21.00 saatleri arasında 10 saat süresince su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 7 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
