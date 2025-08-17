https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/izsu-duyurdu-izmirde-iki-ilcede-sular-kesilecek-1098652230.html
İZSU duyurdu: İzmir'de iki ilçede sular kesilecek
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası nedeniyle 17 Ağustos’ta 10 saat süresince su kesintisi uygulanacak. Kınık ilçesinde ise yer altı su... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T16:05+0300
2025-08-17T16:05+0300
2025-08-17T16:05+0300
türki̇ye
kınık
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
su kesintisi
menderes
kuraklık
olağanüstü kuraklık
kuraklık haritası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintisi yapılacağı açıklandı.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Menderes ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bu nedenle, ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde 11.00 ila 21.00 saatleri arasında 10 saat süresince su kesintisi uygulanacağı bildirildi.Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 7 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
türki̇ye
kınık
menderes
SON HABERLER
tr_TR
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası nedeniyle 17 Ağustos’ta 10 saat süresince su kesintisi uygulanacak. Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım sebebiyle aynı gün 7 saatlik bir su kesintisi yapılacak.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Menderes ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bu nedenle, ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde 11.00 ila 21.00 saatleri arasında 10 saat süresince su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 7 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.