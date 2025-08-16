https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/canakkale-bayramicte-orman-yangini-buyuk-olcude-kontrol-altina-alindi-1098637697.html
Çanakkale Bayramiç’te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale Bayramiç’te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. 172 personelin görev aldığı yangında alevlerin köylere ulaşması engellendi.
2025-08-16T07:14+0300
2025-08-16T07:14+0300
2025-08-16T07:14+0300
bayramiç
çanakkale valiliği
türki̇ye
orman yangını gönüllüsü
orman yangını
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098555964_0:199:927:720_1920x0_80_0_0_20ddd764bd65a03d0200369648900d44.png
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Üzümlü köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.Yoğun müdahaleYangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe itfaiyesine bağlı ekipler karadan müdahale etti. Bölgede 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 destek aracı ile toplam 172 personel görev aldı.Alevler köylere ulaşmadan durdurulduKuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangının, çevredeki köylerden Güzeltepe’ye ulaşmasını önlemek için ekipler yoğun mücadele verdi. Çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.Soğutma çalışmaları devam ediyorÇanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/meteorolojiden-istanbul-ve-12-il-icin-sari-kodlu-alarm-ruzgar-sanki-kasirga-gibi-esecek-1098637265.html
bayramiç
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098555964_0:13:927:708_1920x0_80_0_0_3e6a37ee669ff16e1a573b92b7a63c48.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bayramiç, çanakkale valiliği, orman yangını gönüllüsü, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, çanakkale
bayramiç, çanakkale valiliği, orman yangını gönüllüsü, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, çanakkale
Çanakkale Bayramiç’te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. 172 personel, 24 arazöz, 6 dozer ve çok sayıda araçla yürütülen çalışmalarda alevlerin Güzeltepe köyüne ulaşması önlendi. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Üzümlü köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe itfaiyesine bağlı ekipler karadan müdahale etti. Bölgede 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 destek aracı ile toplam 172 personel görev aldı.
Alevler köylere ulaşmadan durduruldu
Kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangının, çevredeki köylerden Güzeltepe’ye ulaşmasını önlemek için ekipler yoğun mücadele verdi. Çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.