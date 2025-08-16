https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/canakkale-bayramicte-orman-yangini-buyuk-olcude-kontrol-altina-alindi-1098637697.html

Çanakkale Bayramiç’te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale Bayramiç'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. 172 personelin görev aldığı yangında alevlerin köylere ulaşması engellendi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Üzümlü köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.Yoğun müdahaleYangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe itfaiyesine bağlı ekipler karadan müdahale etti. Bölgede 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 destek aracı ile toplam 172 personel görev aldı.Alevler köylere ulaşmadan durdurulduKuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangının, çevredeki köylerden Güzeltepe’ye ulaşmasını önlemek için ekipler yoğun mücadele verdi. Çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.Soğutma çalışmaları devam ediyorÇanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

