Dmitriyev: Ukrayna'nın Batılı müttefikleri panik içinde

Dmitriyev: Ukrayna'nın Batılı müttefikleri panik içinde

Batı basınında Putin-Trump zirvesi sonrası çıkan analizleri alıntılayan Dmitriyev, Avrupa'nın paniklediğinin altını çizdi. 17.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa'da çatışmanın sürmesini isteyenlerin panik içinde olduğunu vurguladı.Dmitriyev, Telegram hesabından, Amerikan ve Alman gazetelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvesinin yer verdiği haberlerden kesitler alıntılayarak bir paylaşım yaptı."Avrupalı ve İngiliz çatışma destekçileri panik içinde" yorumunu yapan Dmitriyev, gazetelerden şu alıntıları yaptı:Başkan Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'in yarın Washington'da bir araya geleceği belirtilmişti.

