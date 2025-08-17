Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Dmitriyev: Ukrayna'nın Batılı müttefikleri panik içinde
Dmitriyev: Ukrayna'nın Batılı müttefikleri panik içinde
Batı basınında Putin-Trump zirvesi sonrası çıkan analizleri alıntılayan Dmitriyev, Avrupa'nın paniklediğinin altını çizdi.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa'da çatışmanın sürmesini isteyenlerin panik içinde olduğunu vurguladı.Dmitriyev, Telegram hesabından, Amerikan ve Alman gazetelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvesinin yer verdiği haberlerden kesitler alıntılayarak bir paylaşım yaptı."Avrupalı ve İngiliz çatışma destekçileri panik içinde" yorumunu yapan Dmitriyev, gazetelerden şu alıntıları yaptı:Başkan Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'in yarın Washington'da bir araya geleceği belirtilmişti.
Batı basınında Putin-Trump zirvesi sonrası çıkan analizleri alıntılayan Dmitriyev, Avrupa'nın paniklediğinin altını çizdi.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa'da çatışmanın sürmesini isteyenlerin panik içinde olduğunu vurguladı.

Dmitriyev, Telegram hesabından, Amerikan ve Alman gazetelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvesinin yer verdiği haberlerden kesitler alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

"Avrupalı ve İngiliz çatışma destekçileri panik içinde" yorumunu yapan Dmitriyev, gazetelerden şu alıntıları yaptı:

Politico: Donald Trump'la yapılacak görüşmeye Vladimir Zelenskiy'in yanında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da gidebilir.

Bild: Washington'a refakatçi olarak Emmanuel Macron, Friedrich Merz veya Keir Starmer gidebilir.

Başkan Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'in yarın Washington'da bir araya geleceği belirtilmişti.
