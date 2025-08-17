https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/bakan-uraloglu-5g-10-ila-100-kata-kadar-daha-hizli-internet-saglayacak-1098651174.html

Bakan Uraloğlu: 5G, 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacak

Bakan Uraloğlu: 5G, 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulması için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-17T14:36+0300

2025-08-17T14:36+0300

2025-08-17T14:36+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

5g

internet

i̇nternet erişimi

internet siteleri

telefon

akıllı telefon

telefon hattı

wifi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095836273_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f86078b204c12b23f760f2feddee759f.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulması için çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını hatırlatarak, Türkiye’nin 2G süreciyle başlayan, 3G ve 4.5G teknolojisiyle gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G’ye taşıdığını söyledi.5G’nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. İhalenin asgari değerleri belirlendi, çok kısa sürede tarihi ve temel unsurları da kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/turkiyede-5g-icin-geri-sayim-basladi-ihale-agustosta-ilk-sinyal-2026da-1098063019.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, 5g, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, telefon, akıllı telefon, telefon hattı, wifi, mobil uygulama, mobil yazılım, mobil internet