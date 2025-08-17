https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/bakan-uraloglu-5g-10-ila-100-kata-kadar-daha-hizli-internet-saglayacak-1098651174.html
Bakan Uraloğlu: 5G, 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulması için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulması için çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını hatırlatarak, Türkiye’nin 2G süreciyle başlayan, 3G ve 4.5G teknolojisiyle gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G’ye taşıdığını söyledi.5G’nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. İhalenin asgari değerleri belirlendi, çok kısa sürede tarihi ve temel unsurları da kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulması için çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını hatırlatarak, Türkiye’nin 2G süreciyle başlayan, 3G ve 4.5G teknolojisiyle gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G’ye taşıdığını söyledi.
5G’nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. İhalenin asgari değerleri belirlendi, çok kısa sürede tarihi ve temel unsurları da kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.