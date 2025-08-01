https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ankara-icin-meteorolojik-alarm-valilik-saat-araligi-verdi-1098307015.html

Ankara için meteorolojik alarm: Valilik saat aralığı verdi

Ankara için meteorolojik alarm: Valilik saat aralığı verdi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 günü saat 16.00 ile 22.00 arasında Ankara genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T15:44+0300

2025-08-01T15:44+0300

2025-08-01T15:49+0300

türki̇ye

ankara

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

yağış

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 1 Ağustos Cuma günü için Ankara il genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayımladı. Özellikle güney ve batı kesimlerde öğleden sonra başlayacak olan yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor.16.00 - 22.00 arası kritik saatlerAnkara Valiliği'nin açıklamasına göre, yağışların 01 Ağustos 2025 saat 16.00’da başlaması ve 22.00’ye kadar sürmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında kent genelinde gök gürültülü sağanak, zaman zaman da dolu yağışı bekleniyor.Sel, dolu ve ulaşım aksamalarına dikkatYetkililer, kuvvetli yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle:gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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