https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ankara-icin-meteorolojik-alarm-valilik-saat-araligi-verdi-1098307015.html
Ankara için meteorolojik alarm: Valilik saat aralığı verdi
Ankara için meteorolojik alarm: Valilik saat aralığı verdi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 günü saat 16.00 ile 22.00 arasında Ankara genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T15:44+0300
2025-08-01T15:44+0300
2025-08-01T15:49+0300
türki̇ye
ankara
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
yağış
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 1 Ağustos Cuma günü için Ankara il genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayımladı. Özellikle güney ve batı kesimlerde öğleden sonra başlayacak olan yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor.16.00 - 22.00 arası kritik saatlerAnkara Valiliği'nin açıklamasına göre, yağışların 01 Ağustos 2025 saat 16.00’da başlaması ve 22.00’ye kadar sürmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında kent genelinde gök gürültülü sağanak, zaman zaman da dolu yağışı bekleniyor.Sel, dolu ve ulaşım aksamalarına dikkatYetkililer, kuvvetli yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle:gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
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ankara sağanak uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış ankara, ankara dolu yağışı, sel riski ankara, 1 ağustos hava durumu, ankara meteorolojik uyarı
ankara sağanak uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış ankara, ankara dolu yağışı, sel riski ankara, 1 ağustos hava durumu, ankara meteorolojik uyarı
Ankara için meteorolojik alarm: Valilik saat aralığı verdi
15:44 01.08.2025 (güncellendi: 15:49 01.08.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 günü saat 16.00 ile 22.00 arasında Ankara genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 1 Ağustos Cuma günü için Ankara il genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayımladı. Özellikle güney ve batı kesimlerde öğleden sonra başlayacak olan yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor.
16.00 - 22.00 arası kritik saatler
Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, yağışların 01 Ağustos 2025 saat 16.00’da başlaması ve 22.00’ye kadar sürmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında kent genelinde gök gürültülü sağanak, zaman zaman da dolu yağışı bekleniyor.
Sel, dolu ve ulaşım aksamalarına dikkat
Yetkililer, kuvvetli yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle:
Yağış anında kuvvetli rüzgar
gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.