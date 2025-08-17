Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/adananin-imamoglu-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1098654409.html
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen... 17.08.2025
türki̇ye
adana
adana büyükşehir belediyesi
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Üçtepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yürüttüğü açıklandı.
türki̇ye
adana
19:10 17.08.2025
Adana’nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözlerle müdahale ediyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üçtepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yürüttüğü açıklandı.
