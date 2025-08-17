https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/adananin-imamoglu-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1098654409.html

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı

Adana’nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Üçtepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yürüttüğü açıklandı.

