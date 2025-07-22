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İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-disisleri-sozcusu-bruce-ortadogu-temsilcisi-witkoff-gazze-bolgesine-gidiyor-1098069752.html
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze bölgesine doğru yola çıkacağı açıklandı. Dışişleri yetkilileri, tam konumun netleşmediğini ancak bölgedeki çok... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T22:10+0300
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i̇srail- filistin çatışması
abd
tammy bruce
steve witkoff
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gazze
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Özel Oradoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Gazze bölgesine' doğru yola çıkacağını söyledi.Bruce, Witkoff'un Gazze Şeridi bölgesine gidip gitmeyeceği sorusuna, "Bölgeye gidiyor" yanıtını verdi.ABD'nin bölgede çok sayıda ortağının olduğunu hatırlatan Bruce, şöyle devam etti:
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abd, tammy bruce, steve witkoff, abd, gazze
abd, tammy bruce, steve witkoff, abd, gazze

ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor

22:10 22.07.2025 (güncellendi: 22:20 22.07.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinSteven Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio
Steven Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze bölgesine doğru yola çıkacağı açıklandı. Dışişleri yetkilileri, tam konumun netleşmediğini ancak bölgedeki çok sayıda ortakla temas halinde olunduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Özel Oradoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Gazze bölgesine' doğru yola çıkacağını söyledi.
Bruce, Witkoff'un Gazze Şeridi bölgesine gidip gitmeyeceği sorusuna, "Bölgeye gidiyor" yanıtını verdi.
ABD'nin bölgede çok sayıda ortağının olduğunu hatırlatan Bruce, şöyle devam etti:
"Bu nedenle, özel temsilcinin tam konumuyla ilgili konuşurken bunu göz önünde bulundurun. Şu anda elimde bu bilgi yok, ancak bu dinamik bir süreç ve bu düzenlemeyi netleştirmeye çalışıyoruz"
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