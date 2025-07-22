https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-disisleri-sozcusu-bruce-ortadogu-temsilcisi-witkoff-gazze-bolgesine-gidiyor-1098069752.html
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor
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ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze bölgesine doğru yola çıkacağı açıklandı. Dışişleri yetkilileri, tam konumun netleşmediğini ancak bölgedeki çok... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T22:10+0300
2025-07-22T22:10+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Özel Oradoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Gazze bölgesine' doğru yola çıkacağını söyledi.Bruce, Witkoff'un Gazze Şeridi bölgesine gidip gitmeyeceği sorusuna, "Bölgeye gidiyor" yanıtını verdi.ABD'nin bölgede çok sayıda ortağının olduğunu hatırlatan Bruce, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-filipinler-ticaret-anlasmasinda-abd-vergi-odemeyecek-filipinler-baskani-zorlu-bir-muzakereci-1098069574.html
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abd, tammy bruce, steve witkoff, abd, gazze
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor
22:10 22.07.2025 (güncellendi: 22:20 22.07.2025)
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze bölgesine doğru yola çıkacağı açıklandı. Dışişleri yetkilileri, tam konumun netleşmediğini ancak bölgedeki çok sayıda ortakla temas halinde olunduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Özel Oradoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Gazze bölgesine' doğru yola çıkacağını söyledi.
Bruce, Witkoff'un Gazze Şeridi bölgesine gidip gitmeyeceği sorusuna, "Bölgeye gidiyor" yanıtını verdi.
ABD'nin bölgede çok sayıda ortağının olduğunu hatırlatan Bruce, şöyle devam etti:
"Bu nedenle, özel temsilcinin tam konumuyla ilgili konuşurken bunu göz önünde bulundurun. Şu anda elimde bu bilgi yok, ancak bu dinamik bir süreç ve bu düzenlemeyi netleştirmeye çalışıyoruz"