Zirvenin ardından Trump: Şimdi bunu başarmak gerçekten Zelenskiy'nin elinde

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından Trump, bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump, barış... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump başkanlığında Rusya-Ukrayna çatışmasının asla yaşanmayacağını söylemesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'Bence bu işin sonuçlanmasını istiyor'Ayrıca Trump, Putin'in Ukrayna anlaşmasının imzalanmasını istediğini umduğunu kastederek, şunları söyledi:'Şimdi bunu başarmak gerçekten Zelenskiy'nin elinde'Trump yaptığı açıklamada, barış anlaşmasını hayata geçirmenin artık Zelenskiy'nin elinde olduğunu ifade ederek, "Şimdi bunu başarmak gerçekten Zelenskiy'nin elinde. Ayrıca Avrupa ülkelerinin de biraz dahil olması gerektiğini söyleyebilirim, ancak bu Zelenskiy'nin elinde." şeklinde konuştu.Trump, konuşmasına şöyle devam etti:'Ukrayna'nın toprak takasını da içeren bir anlaşmayı kabul etmesi gerek'Trump, Ukrayna'nın toprak takasını da içeren bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi.Trump, Ukrayna için toprak takası ve güvenlik önlemleri olasılığına ilişkin soruya, "Sanırım bunlar müzakere ettiğimiz noktalardı ve bunlar büyük ölçüde üzerinde anlaştığımız noktalardı... Şimdi bakın, Ukrayna'nın da buna onay vermesi gerekiyor" dedi.'İkisi de beni orada istiyor ve orada olacağım'Trump, hem Putin'in hem de Zelenskiy'nin olası toplantılarına kendisinin katılmasını istediğini ve kendisinin de orada olacağını söyledi.Fox News'e konuşan Trump, "İkisi de beni orada istiyor ve orada olacağım" dedi ve toplantının "oldukça kısa bir sürede" ayarlanabileceğinden emin olduğunu ekledi.Öte yandan, daha kesin bir zaman çizelgesi istendiğinde ise ayrıntı vermedi.Trump, Putin'in ABD'yi 'tabanca gibi sıcak' olarak tanımladığını ve Trump'ın hızlı sorun çözme becerisini övdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:'Bugün olanlar nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları şimdi düşünmeme gerek yok'Ayrıca Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları 2-3 hafta düşünmesine gerek olmadığını ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-trump-zirvesi-sona-erdi-liderler-basin-toplantisinda-konusuyor-1098631616.html

