Zirvenin ardından Trump: Şimdi bunu başarmak gerçekten Zelenskiy'nin elinde
04:50 16.08.2025 (güncellendi: 05:05 16.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından Trump, bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump, barış anlaşmasını hayata geçirmenin artık Zelenskiy'nin elinde olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump başkanlığında Rusya-Ukrayna çatışmasının asla yaşanmayacağını söylemesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Sanırım Putin artık ülkemize saygı duyuyor. Biden döneminde saygı duymuyordu. Hiç saygı duymadığını söyleyebilirim. Ben olsaydım bu çatışmanın asla olmayacağını söylediğinde çok mutlu oldum"
'Bence bu işin sonuçlanmasını istiyor'
Ayrıca Trump, Putin'in Ukrayna anlaşmasının imzalanmasını istediğini umduğunu kastederek, şunları söyledi:
“Gerçekten de konuşmalarımızdan sonra... Hemen ardından çok içten bir şekilde konuştuk. Bence bu işin sonuçlanmasını istiyor.”
'Şimdi bunu başarmak gerçekten Zelenskiy'nin elinde'
Trump yaptığı açıklamada, barış anlaşmasını hayata geçirmenin artık Zelenskiy'nin elinde olduğunu ifade ederek, "Şimdi bunu başarmak gerçekten Zelenskiy'nin elinde. Ayrıca Avrupa ülkelerinin de biraz dahil olması gerektiğini söyleyebilirim, ancak bu Zelenskiy'nin elinde." şeklinde konuştu.
Trump, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sanırım şimdi Zelenskiy, Başkan Putin ve benim aramda bir görüşme ayarlayacaklar. Biliyorsunuz, ben bunu sormadım bile. Orada olmak istediğimden değil, ama bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum"
'Ukrayna'nın toprak takasını da içeren bir anlaşmayı kabul etmesi gerek'
Trump, Ukrayna'nın toprak takasını da içeren bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Trump, Ukrayna için toprak takası ve güvenlik önlemleri olasılığına ilişkin soruya, "Sanırım bunlar müzakere ettiğimiz noktalardı ve bunlar büyük ölçüde üzerinde anlaştığımız noktalardı... Şimdi bakın, Ukrayna'nın da buna onay vermesi gerekiyor" dedi.
'İkisi de beni orada istiyor ve orada olacağım'
Trump, hem Putin'in hem de Zelenskiy'nin olası toplantılarına kendisinin katılmasını istediğini ve kendisinin de orada olacağını söyledi.
Fox News'e konuşan Trump, "İkisi de beni orada istiyor ve orada olacağım" dedi ve toplantının "oldukça kısa bir sürede" ayarlanabileceğinden emin olduğunu ekledi.
Öte yandan, daha kesin bir zaman çizelgesi istendiğinde ise ayrıntı vermedi.
Trump, Putin'in ABD'yi 'tabanca gibi sıcak' olarak tanımladığını ve Trump'ın hızlı sorun çözme becerisini övdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:
"Putin az önce, 'Daha önce hiç kimsenin bu kadar hızlı bir şekilde bunu yaptığını görmedim' dedi. Putin, 'Ülkeniz tabanca gibi sıcak' dedi ve bir yıl önce ülkenin öldüğünü sanıyordu. Herkes öyle sanıyordu."
'Bugün olanlar nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları şimdi düşünmeme gerek yok'
Ayrıca Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları 2-3 hafta düşünmesine gerek olmadığını ifade etti:
Bugün olanlar nedeniyle sanırım şimdi bunu düşünmeme gerek yok. İki veya üç hafta sonra falan düşünmem gerekebilir, ama şu anda bunu düşünmemize gerek yok