Rus siyaset uzmanı Dugin, Putin-Trump Zirvesi'ni değerlendirdi: 'Çok kutupluluğa doğru atılmış bir adım'

Bu gece ülkemizin büyük Başkanı, diğer büyük ülkenin başkanı Trump’a, Rusya'nın bir aktör olarak dikkate alınması gerektiğini gösterdi. Bu nedenle bizi, ne Batı’nın ne de Trump’ın istediğini yapmaya zorlayamazlar. Bizimle anlaşmak zorundalar ve bu tamamen farklı bir yaklaşım. Bu, çok büyük bir zafer, çok kutupluluğa doğru dev bir adım.