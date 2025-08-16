https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/rus-siyaset-uzmani-dugin-putin-trump-zirvesini-degerlendirdi-cok-kutupluluga-dogru-atilmis-bir-adim-1098641450.html
Rus siyaset uzmanı Dugin, Putin-Trump Zirvesi'ni değerlendirdi: 'Çok kutupluluğa doğru atılmış bir adım'
Rus siyaset uzmanı Dugin, Putin-Trump Zirvesi'ni değerlendirdi: 'Çok kutupluluğa doğru atılmış bir adım'
Sputnik Türkiye
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, Putin ile Trump arasında Alaska’daki gerçekleşen görüşmeyi çok kutupluluğa doğru atılmış bir adım olarak... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T15:31+0300
2025-08-16T15:31+0300
2025-08-16T15:31+0300
dünya
aleksandr dugin
vladimir putin
alaska
rusya federasyonu
abd
donald trump
çok kutuplu dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098636141_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_a75546998f83a2f42c519d550128de42.jpg
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Rusya Federasyonu ve ABD başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump’ın Alaska’daki görüşmelerinin büyük bir zafer ve çok kutupluluğa doğru bir adım olduğunu söyledi.Bir festival kapsamında 'Çok Kutuplu Dünyanın Yetkinlik Temeli: Kültür, Değerler, Teknolojiler' adlı oturumda konuşan Dugin, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/rus-dusunur-dugin-avrupa-rusya-ile-dogrudan-savasmak-istiyor-1095202928.html
alaska
rusya federasyonu
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098636141_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bdbc109da47c49f28948133ef0bceb76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr dugin, vladimir putin, alaska, rusya federasyonu, abd, donald trump, çok kutuplu dünya
aleksandr dugin, vladimir putin, alaska, rusya federasyonu, abd, donald trump, çok kutuplu dünya
Rus siyaset uzmanı Dugin, Putin-Trump Zirvesi'ni değerlendirdi: 'Çok kutupluluğa doğru atılmış bir adım'
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, Putin ile Trump arasında Alaska’daki gerçekleşen görüşmeyi çok kutupluluğa doğru atılmış bir adım olarak gördüğünü vurguladı.
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Rusya Federasyonu ve ABD başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump’ın Alaska’daki görüşmelerinin büyük bir zafer ve çok kutupluluğa doğru bir adım olduğunu söyledi.
Bir festival kapsamında 'Çok Kutuplu Dünyanın Yetkinlik Temeli: Kültür, Değerler, Teknolojiler' adlı oturumda konuşan Dugin, şu cümleleri kaydetti:
Bu gece ülkemizin büyük Başkanı, diğer büyük ülkenin başkanı Trump’a, Rusya'nın bir aktör olarak dikkate alınması gerektiğini gösterdi. Bu nedenle bizi, ne Batı’nın ne de Trump’ın istediğini yapmaya zorlayamazlar. Bizimle anlaşmak zorundalar ve bu tamamen farklı bir yaklaşım. Bu, çok büyük bir zafer, çok kutupluluğa doğru dev bir adım.