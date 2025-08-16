https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/yabanci-uzmanlar-alaska-zirvesini-degerlendirdi-olumlu-sonuclara-yol-acacak-1098637433.html

Yabancı uzmanlar Alaska Zirvesi'ni değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlara yol açacak'

16.08.2025

Yabancı uzmanlar, Alaska'da gerçekleşen Putin-Trump görüşmesini Sputnik'e değerlendirdi.Iraklı güvenlik uzmanı Abdül Kerim Al-Vazzan'a göre, "Rus ve Amerikan liderlerinin açıklamalarına bakılırsa, Ukrayna krizinin sona ermesi konusunda büyük bir iyimserlik var."Trump'ın, Ukrayna'ya kıyasla Rusya'ya karşı daha saygılı bir duruş sergilediğine dikkat çeken Al-Vazzan, "Oysa Kiev, önceki ABD yönetimi sırasında daha fazla desteğe sahipti." ifadesini kullandı.ABD liderinin, Ortadoğu'daki durum dahil birçok uluslararası sorunu çözmek için Rusya'ya yakınlaşmaya çalıştığını söyleyen Iraklı uzman, "Görüşmede, ABD ve Rusya arasında önemli ve umut verici ekonomik işbirliği alanları ele alındı. Bu da tüm dünya üzerinde olumlu bir etki yaratacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Putin, güçlü bir konumdan müzakere etme yeteneğini gösterdi’Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Sebastián Schulz, bu zirvenin, "yalnızca Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde değil, aynı zamanda uluslararası düzenin jeopolitik dönüşümünde kilit rol oynayan Ukrayna çatışmasında da olayların gidişatını 'öncesi' ve 'sonrası' olarak ikiye ayırabilecek çok önemli bir görüşme" olduğunu kaydetti.Trump ve Putin'in, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan eylemleri koordine ettiğini dile getiren Schulz, "Bunun için de, NATO'nun manevra alanını kısıtlamak ve küresel ölçekte bir egemenlik projesi olan küreselleşmeyi ortadan kaldırmak gerekiyor" diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Toplantının Alaska'da gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Arjantinli uzman, şunu dedi:‘Diyaloğun verimli ve yapıcı olduğunu söyleyebiliriz’Küba'daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü'nün görevlisi Yosmany Fernández Pacheco, her iki liderin de görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarda barışı sağlama ve çatışmayı çözme hedeflerinden bahsettiklerine dikkat çekerek şunu dedi:Sembolik açıdan bakıldığında, Başkan Putin'in Trump'ın konvoyundaki araca binmesinin, bir diplomasi ve yakınlık eylemi olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Pacheco, "Bu ayrıca el sıkışmaya, selamlaşma sırasındaki sözler ve jestlere ek olarak, genel olarak saygı havasında geçen toplantıda da hissedildi" diye ekledi.‘Rus-Amerikan ilişkileri iyileşmeye doğru ilerleyecek’Japon Issui-kai partisinin lideri Kimura Mitsuhide, öncelikle, Başkan Trump'a Rus tarafını kabul ettiği ve toplantının ABD topraklarında gerçekleşmesini sağladığı için teşekkür etmek istediğini belirterek, "Başkan Putin, Bakan Lavrov, Başkan Yardımcısı Uşakov ve Rus heyetinin tüm üyelerine samimi bir görüş alışverişinde bulunmaya hazır oldukları için özellikle teşekkür ederim. Anchorage ziyaretinin kendisi bile büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.ABD'de Rus tarafının davet edilmesi konusunda eleştirilerin olduğuna dikkat çeken Mitsuhide, bu konuda şu yorumda bulundu:"Avrupa'da barışçıl bir çözüme giden yolu destekleyecek güçlerin olduğundan eminim" diyen politikacı, "Japonya, Avrupa'dan gelen bu tür tepkileri dinlemeli ve gerçek bir barış inşa etmek için kendi yaklaşımını geliştirmeli" diye ekledi.‘Bazı konular zirveden önce görüşüldü’Eski Alaska Vali Yardımcısı Loren Lyman, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve ABD heyetlerinin, Alaska Zirvesi öncesinde bazı önemli konuları görüşebildiğini belirterek bunun da görüşmelerin beklenenden daha kısa sürede tamamlanmasını sağladığını kaydetti.Tarafların daha önce bir dizi konuyu görüşmüş ve bir anlaşmaya varmış veya varmamış olabileceğini dile getiren Lyman, şunu dedi:

