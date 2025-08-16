Uluslararası ilişkiler uzmanın gözünden Alaska Zirvesi: 'Rusya’nın stratejik yenilgiye uğratılamayacağının ilanı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/uluslararasi-iliskiler-uzmanin-gozunden-alaska-zirvesi-rusyanin-stratejik-yenilgiye-1098639346.html
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Alaska Zirvesi’nin Ukrayna krizini bitirmese de tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Sambur’a... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
11:14 16.08.2025 (güncellendi: 11:43 16.08.2025)
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Alaska Zirvesi’nin Ukrayna krizini bitirmese de tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Sambur’a göre zirvenin en kritik sonucu, Rusya’nın artık diplomasi sahnesinde stratejik bir aktör olarak kabul edilmesi.
Sputnik Türkiye'ye ye konuşan Prof. Dr. Bilal Sambur, Alaska Zirvesi’nin Yalta Konferansı gibi dünya düzenini şekillendirecek önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Zirvenin küresel sistemi bütünüyle değiştirmese de, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik ilk somut adım olduğunu belirten Sambur, “Bu görüşme uzun bir sürecin başlangıcıdır. Bundan sonra ABD ve Rusya arasında yeni zirveler görebiliriz” dedi.
Putin için diplomatik ambargonun sonu
Sambur’a göre zirve, Rusya açısından güçlü bir diplomatik kazanım oldu. Biden yönetimi döneminde Putin’in Washington tarafından muhatap alınmadığını hatırlatan uzman, “Alaska görüşmesiyle bu diplomatik ambargo sona erdi. Putin, Trump’ın karşısında yeniden küresel bir aktör olarak sahneye çıktı” değerlendirmesinde bulundu.
Zirvede en güçlü PR hamlesini Rusya’nın yaptığını vurgulayan Sambur, “Putin’in dünya sahnesinde güçlü lider imajı pekişti. Trump’la kurduğu diyalog ve gördüğü yüksek düzeydeki karşılama bu tabloyu güçlendirdi” diye konuştu.
Ukrayna krizinde kolay çözüm yok
Yaklaşık üç saat süren görüşmenin zorlu geçtiğini aktaran Sambur, Trump’ın Putin’i “zor müzakereci” olarak nitelendirmesinin sürecin karmaşıklığını gösterdiğini söyledi. “Putin yüzeysel çözümler yerine stratejik meselelerin ele alınmasını savundu. Ukrayna’ya doğrudan atıfta bulunmaması, Rusya’nın uzun vadeli vizyonla hareket ettiğini ortaya koyuyor” dedi.
'Rusya’nın mağlubiyeti artık mümkün değil'
Sambur’a göre zirvenin en kritik sonucu, Ukrayna krizinin başından beri Batı’nın hedeflediği “Rusya’nın stratejik yenilgisi” tezinin çöktüğünün ilan edilmesi oldu:
“Alaska Zirvesi, Rusya’nın stratejik olarak mağlup edilemeyeceğinin açık göstergesidir. Bundan sonra Rusya’nın geri çekilmesinden ya da mağlubiyetinden söz etmek mümkün değil.”
Moskova önerisi ve yeni merkez arayışı
Putin’in bir sonraki zirvenin Moskova’da yapılması yönündeki çağrısını da değerlendiren Sambur, bu önerinin önemli bir stratejik mesaj içerdiğini söyledi:
“Eğer Trump bu öneriyi kabul ederse, Moskova yeniden küresel diplomasinin merkezi haline gelir. Bu, süreci doğrudan sorunun merkezine taşıyacak sahici bir adım olur.”