Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 İnsan Hakları Raporu'ndaki iddialara tepki: 'Reddediyoruz'
Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan "2024 İnsan Hakları Raporu" hakkında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesiyle temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz" denildi.Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılmasının da son derece yanlış olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır" ifadesine yer verildi.
