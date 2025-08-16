https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/turkiyeden-abd-disisleri-bakanliginin-2024-insan-haklari-raporundaki-iddialara-tepki-reddediyoruz-1098642195.html

Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 İnsan Hakları Raporu'ndaki iddialara tepki: 'Reddediyoruz'

Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 İnsan Hakları Raporu'ndaki iddialara tepki: 'Reddediyoruz'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'nda yer alan Türkiye ile ilgili temelsiz iddiaları reddetti. 16.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-16T17:12+0300

2025-08-16T17:12+0300

2025-08-16T17:12+0300

poli̇ti̇ka

dışişleri bakanlığı

abd

türkiye

fetö

abd dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg

Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan "2024 İnsan Hakları Raporu" hakkında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesiyle temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz" denildi.Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılmasının da son derece yanlış olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır" ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/alaska-zirvesi-rusya-ve-abdnin-karsilikli-anlayis-ve-ortak-cikarlarinin-temelini-olusturacak-1098641923.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, abd, türkiye, fetö, abd dışişleri bakanlığı