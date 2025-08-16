‘Alaska Zirvesi, Rusya ve ABD’nin karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlarının temelini oluşturacak’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/alaska-zirvesi-rusya-ve-abdnin-karsilikli-anlayis-ve-ortak-cikarlarinin-temelini-olusturacak-1098641923.html
Arap Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Mısırlı siyaset bilimci Muhtar Gabbaşi, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geldiği Alaska Zirvesi'nin sonuçlarını Sputnik'e değerlendirdi."Putin ile Trump arasındaki görüşme, dünyanın en güçlü iki nükleer ve askeri gücünün liderlerini bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıyor" diyen Gabbaşi, sözlerini şöyle sürdürdü:Mısırlı uzman, "Görüşme, iki ülke arasında karşılıklı anlayış ve ortak çıkarların yanı sıra birçok konuda pozisyonların koordine edilmesine yönelik mekanizmaların temelini oluşturacak. Özellikle de Washington'un, içine düştüğü krizin boyutunun farkına vardığı için, zira Rusya'ya yönelik yaptırım planı başarısız oldu, Moskova'yı kilit alanlarda izole etme girişimleri de başarısızlığa uğradı. Bu nedenle Trump, bu önemli diyalog yoluyla işbirliğine kapı açmanın gerekli olduğuna karar verdi" diye konuştu.Diğer yandan Avrupa'nın ciddi bir tuzağa düştüğüne dikkat çeken Gabbaşi, ABD'nin Ukrayna krizinden çıkması durumunda AB'nin oluşan boşluğu dolduracak gücü olmadığını vurguladı:
16:33 16.08.2025 (güncellendi: 16:34 16.08.2025)
Mısırlı siyaset bilimci Gabbaşi, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump’ın bir araya geldiği Alaska Zirvesi’nin iki ülke arasında karşılıklı anlayış ve ortak çıkarların yanı sıra birçok konuda mutabakat mekanizmalarının temelini oluşturacağını vurguladı.
Arap Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Mısırlı siyaset bilimci Muhtar Gabbaşi, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geldiği Alaska Zirvesi’nin sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi.
“Putin ile Trump arasındaki görüşme, dünyanın en güçlü iki nükleer ve askeri gücünün liderlerini bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıyor” diyen Gabbaşi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Birçok kişi, zirvenin kronik hale gelen birçok sorunun çözümüne giden yolları açacağını ve Washington ile Moskova arasında uzun süredir devam eden gerginliğin ortasında diyalog imkanı sağlayacağını umuyor.
Mısırlı uzman, “Görüşme, iki ülke arasında karşılıklı anlayış ve ortak çıkarların yanı sıra birçok konuda pozisyonların koordine edilmesine yönelik mekanizmaların temelini oluşturacak. Özellikle de Washington’un, içine düştüğü krizin boyutunun farkına vardığı için, zira Rusya'ya yönelik yaptırım planı başarısız oldu, Moskova'yı kilit alanlarda izole etme girişimleri de başarısızlığa uğradı. Bu nedenle Trump, bu önemli diyalog yoluyla işbirliğine kapı açmanın gerekli olduğuna karar verdi” diye konuştu.
Diğer yandan Avrupa’nın ciddi bir tuzağa düştüğüne dikkat çeken Gabbaşi, ABD’nin Ukrayna krizinden çıkması durumunda AB'nin oluşan boşluğu dolduracak gücü olmadığını vurguladı:
AB'nin ne Ukrayna'yı eski haline döndürme kapasitesi ne de Rusya'yla karşı karşıya gelme potansiyeli var. Böyle bir çatışmada AB ülkeleri kaybeden taraf olur. Şimdi inisiyatif onların tarafında olsa da Rusya'nın koşulları zorlu olacak. Bağımsızlık referandumlarının yapıldığı Kırım'ın veya Ukrayna'nın doğu bölgelerinin iadesi söz konusu olamaz. Ayrıca Kiev’in tamamen silahsızlandırılması ve gelecekte Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdit olmayacağını garanti etmesi gerekecek.