https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/tcmbden-yeni-duzenleme-kredi-buyumesi-hesaplama-araligi-8-haftaya-cikarildi-1098638629.html

TCMB’den yeni düzenleme: Kredi büyümesi hesaplama aralığı 8 haftaya çıkarıldı

TCMB’den yeni düzenleme: Kredi büyümesi hesaplama aralığı 8 haftaya çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine ilişkin zorunlu karşılık uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce 4 haftada bir yapılan... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-16T08:35+0300

2025-08-16T08:35+0300

2025-08-16T08:35+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

türkiye cumhuriyet merkez bankası

kredi

faiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052894886_0:2:760:430_1920x0_80_0_0_a2d6658f5c01dc25922907c534623d1f.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık gerektiren kredi büyümesi uygulamasında frekans değişikliğine gitti. Alınan yeni karara göre, kredi büyüme oranlarının hesaplanma aralığı 4 haftadan 8 haftaya çıkarıldı.Resmi Gazete’de yayımlandıKarar, Resmî Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi için oranlar bundan böyle 8 haftada bir, cuma günleri hesaplanacak.Mart 2024’te i̇lk düzenleme gelmiştiTCMB, 6 Mart 2024 tarihinde yayımladığı basın duyurusu ile ilave sıkılaşma adımlarına ilişkin uygulama talimatını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu kapsamda Menkul Kıymet Tesisi (MKT) kuralları belirlenmiş, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesis uygulamasında oranlar 4 haftada bir hesaplanmaya başlamıştı.16 Ağustos’tan i̇tibaren geçerliYeni düzenleme, 16 Ağustos 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, bundan sonraki dönemde kredi büyüme oranları 8 haftalık dönemler baz alınarak hesaplanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/karayollarindaki-hiz-siniri-ve-hiz-siniri-sonu-levhalari-degisiyor-1098638324.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, kredi, faiz