TCMB’den yeni düzenleme: Kredi büyümesi hesaplama aralığı 8 haftaya çıkarıldı
TCMB’den yeni düzenleme: Kredi büyümesi hesaplama aralığı 8 haftaya çıkarıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine ilişkin zorunlu karşılık uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce 4 haftada bir yapılan kredi büyüme oranı hesaplamaları artık 8 haftada bir yapılacak. Resmî Gazete’de yayımlanan karar, 16 Ağustos 2025 itibariyle yürürlüğe girdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık gerektiren kredi büyümesi uygulamasında frekans değişikliğine gitti. Alınan yeni karara göre, kredi büyüme oranlarının hesaplanma aralığı 4 haftadan 8 haftaya çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yayımlandı
Karar, Resmî Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi için oranlar bundan böyle 8 haftada bir, cuma günleri hesaplanacak.
Mart 2024’te i̇lk düzenleme gelmişti
TCMB, 6 Mart 2024 tarihinde yayımladığı basın duyurusu ile ilave sıkılaşma adımlarına ilişkin uygulama talimatını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu kapsamda Menkul Kıymet Tesisi (MKT) kuralları belirlenmiş, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesis uygulamasında oranlar 4 haftada bir hesaplanmaya başlamıştı.
16 Ağustos’tan i̇tibaren geçerli
Yeni düzenleme, 16 Ağustos 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, bundan sonraki dönemde kredi büyüme oranları 8 haftalık dönemler baz alınarak hesaplanacak.