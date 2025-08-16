https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-duyurdu-5-ilde-yangin-kontrol-altina-alindi-1098631451.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 5 ilde yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 5 ilde yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına yönelik hava ve kara unsurlarıyla yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa’nın... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-16T00:41+0300

2025-08-16T00:41+0300

2025-08-16T00:41+0300

türki̇ye

i̇brahim yumaklı

bursa

i̇znik

muğla

muğla valiliği

balıkesir

balıkesir valiliği

balıkesir büyükşehir belediyesi

zonguldak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098070608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d224c2edce227108ee2554034654afcb.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.Adıyaman’ın Besni ve Balıkesir’in Erdek ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Kocaeli’nin Karamürsel, Karaman’ın Ermenek ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçelerindeki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti. Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/diyarbakirda-yangin-cikti-3-kisi-dumandan-etkilendi-1098629682.html

türki̇ye

bursa

i̇znik

muğla

balıkesir

zonguldak

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim yumaklı, bursa, i̇znik, muğla, muğla valiliği, balıkesir, balıkesir valiliği, balıkesir büyükşehir belediyesi, zonguldak, zonguldak valiliği, bartın, bartın valiliği