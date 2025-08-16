https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-duyurdu-5-ilde-yangin-kontrol-altina-alindi-1098631451.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 5 ilde yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.Adıyaman’ın Besni ve Balıkesir’in Erdek ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Kocaeli’nin Karamürsel, Karaman’ın Ermenek ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçelerindeki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti. Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
2025
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
Adıyaman’ın Besni ve Balıkesir’in Erdek ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Kocaeli’nin Karamürsel, Karaman’ın Ermenek ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçelerindeki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti.
Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” dedi.