Putin-Trump Zirvesi: Liderler arasındaki görüşme iki saattir devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 5 ilde yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına yönelik hava ve kara unsurlarıyla yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa’nın... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.Adıyaman’ın Besni ve Balıkesir’in Erdek ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Kocaeli’nin Karamürsel, Karaman’ın Ermenek ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçelerindeki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti. Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 5 ilde yangın kontrol altına alındı

00:41 16.08.2025
© AA / Sergen Sezginİbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına yönelik hava ve kara unsurlarıyla yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
Adıyaman’ın Besni ve Balıkesir’in Erdek ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Kocaeli’nin Karamürsel, Karaman’ın Ermenek ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçelerindeki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti.
Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
