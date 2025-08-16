https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/diyarbakirda-yangin-cikti-3-kisi-dumandan-etkilendi-1098629682.html
Diyarbakır'da yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinin kırsal bölgelerinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve çevre... 16.08.2025
Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale edilirken, 3 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.Lice’ye bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahalleleriyle Hani’nin Gömeç Mahallesi arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve çevre illerden takviye ekipler gönderildi.Diyarbakır Valiliği, 74 araç ve 226 personelin görev yaptığı bölgede 3 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiğini, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden ciddi bir durum bulunmadığını açıkladı.
Diyarbakır'da yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin kırsal bölgelerinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale edilirken, 3 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.
Lice’ye bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahalleleriyle Hani’nin Gömeç Mahallesi arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve çevre illerden takviye ekipler gönderildi.
Diyarbakır Valiliği, 74 araç ve 226 personelin görev yaptığı bölgede 3 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiğini, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden ciddi bir durum bulunmadığını açıkladı.