https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/diyarbakirda-yangin-cikti-3-kisi-dumandan-etkilendi-1098629682.html

Diyarbakır'da yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin kırsal bölgelerinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve çevre... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-16T00:01+0300

2025-08-16T00:01+0300

2025-08-16T00:01+0300

türki̇ye

diyarbakır

diyarbakır büyükşehir belediyesi

diyarbakır valiliği

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098629427_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_1e5e2e50008e9000d949ad8373f27a57.jpg

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale edilirken, 3 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.Lice’ye bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahalleleriyle Hani’nin Gömeç Mahallesi arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve çevre illerden takviye ekipler gönderildi.Diyarbakır Valiliği, 74 araç ve 226 personelin görev yaptığı bölgede 3 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiğini, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden ciddi bir durum bulunmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/antalyada-arazoz-devrildi-kazada-2-orman-iscisi-yaralandi-1098628020.html

türki̇ye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi