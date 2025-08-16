https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/rus-senator-kosacevden-alaska-zirvesi-degerlendirmesi-putin-ve-trumpin-ortak-basarisi-1098637901.html

Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Alaska'daki zirvenin Rusya ve ABD liderlerinin ortak başarısı olduğunu, her iki liderin mümkün olan en iyi... 16.08.2025

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Yardımcısı Konstantin Kosaçev, sosyal medya paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen zirveyi değerlendirdi.Kosaçev, “Alaska'daki toplantının kendisi, tonu ve sonucu, bugün mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesine kişisel olarak muazzam katkılarda bulunan iki başkanın büyük ve ortak bir başarısı” diye yazdı.

