https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/rus-senator-kosacevden-alaska-zirvesi-degerlendirmesi-putin-ve-trumpin-ortak-basarisi-1098637901.html
Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’
Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Alaska’daki zirvenin Rusya ve ABD liderlerinin ortak başarısı olduğunu, her iki liderin mümkün olan en iyi... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T07:31+0300
2025-08-16T07:31+0300
2025-08-16T07:30+0300
dünya
rusya
abd
konstantin kosaçev
donald trump
vladimir putin
alaska
rusya federasyon konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097071747_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c63e50af9ef9f435ce134be75e5910b5.png
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Yardımcısı Konstantin Kosaçev, sosyal medya paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen zirveyi değerlendirdi.Kosaçev, “Alaska'daki toplantının kendisi, tonu ve sonucu, bugün mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesine kişisel olarak muazzam katkılarda bulunan iki başkanın büyük ve ortak bir başarısı” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/yabanci-uzmanlar-alaska-zirvesini-degerlendirdi-olumlu-sonuclara-yol-acacak-1098637433.html
rusya
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097071747_53:0:680:470_1920x0_80_0_0_e6e817eaad05e7b5e3594394591bfadc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, konstantin kosaçev, donald trump, vladimir putin, alaska, rusya federasyon konseyi
rusya, abd, konstantin kosaçev, donald trump, vladimir putin, alaska, rusya federasyon konseyi
Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Alaska’daki zirvenin Rusya ve ABD liderlerinin ortak başarısı olduğunu, her iki liderin mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için muazzam kişisel katkılarda bulunduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Yardımcısı Konstantin Kosaçev, sosyal medya paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen zirveyi değerlendirdi.
Kosaçev, “Alaska'daki toplantının kendisi, tonu ve sonucu, bugün mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesine kişisel olarak muazzam katkılarda bulunan iki başkanın büyük ve ortak bir başarısı” diye yazdı.