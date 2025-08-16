Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/rus-senator-kosacevden-alaska-zirvesi-degerlendirmesi-putin-ve-trumpin-ortak-basarisi-1098637901.html
Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’
Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Alaska’daki zirvenin Rusya ve ABD liderlerinin ortak başarısı olduğunu, her iki liderin mümkün olan en iyi... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T07:31+0300
2025-08-16T07:30+0300
dünya
rusya
abd
konstantin kosaçev
donald trump
vladimir putin
alaska
rusya federasyon konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097071747_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c63e50af9ef9f435ce134be75e5910b5.png
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Yardımcısı Konstantin Kosaçev, sosyal medya paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen zirveyi değerlendirdi.Kosaçev, “Alaska'daki toplantının kendisi, tonu ve sonucu, bugün mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesine kişisel olarak muazzam katkılarda bulunan iki başkanın büyük ve ortak bir başarısı” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/yabanci-uzmanlar-alaska-zirvesini-degerlendirdi-olumlu-sonuclara-yol-acacak-1098637433.html
rusya
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097071747_53:0:680:470_1920x0_80_0_0_e6e817eaad05e7b5e3594394591bfadc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, konstantin kosaçev, donald trump, vladimir putin, alaska, rusya federasyon konseyi
rusya, abd, konstantin kosaçev, donald trump, vladimir putin, alaska, rusya federasyon konseyi

Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’

07:31 16.08.2025
© SputnikKonstantin Kosaçev
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Alaska’daki zirvenin Rusya ve ABD liderlerinin ortak başarısı olduğunu, her iki liderin mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için muazzam kişisel katkılarda bulunduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Yardımcısı Konstantin Kosaçev, sosyal medya paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen zirveyi değerlendirdi.
Kosaçev, “Alaska'daki toplantının kendisi, tonu ve sonucu, bugün mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesine kişisel olarak muazzam katkılarda bulunan iki başkanın büyük ve ortak bir başarısı” diye yazdı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
DÜNYA
Yabancı uzmanlar Alaska Zirvesi'ni değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlara yol açacak'
07:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала