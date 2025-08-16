https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putinle-gorusmeyi-degerlendiren-trumptan-baris-anlasmasi-vurgusu--1098640229.html

Putin’le görüşmeyi değerlendiren Trump’tan barış anlaşması vurgusu

Rusya lideri Putin’le görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun bir barış anlaşması... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.Trump, “Alaska'da harika ve çok başarılı bir gün! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem çok iyi geçti” diye yazdı.‘En iyi çözüm barış anlaşması’Putin’le görüşmenin ardından Vladimir Zelenskiy, Avrupa liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren ABD lideri, “Herkes, (Ukrayna'daki) çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman saygı duyulmayan bir ateşkes anlaşması yerine, savaşı sona erdiren bir barış anlaşmasına doğru ilerlemek olduğu sonucuna vardı” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in Pazartesi günü Beyaz Saray’a geleceğini duyuran Trump, “Her şey yolunda giderse, Başkan (Vladimir) Putin ile bir görüşme planlayacağız” diye ekledi.

