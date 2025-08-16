Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putinle-gorusmeyi-degerlendiren-trumptan-baris-anlasmasi-vurgusu--1098640229.html
Putin’le görüşmeyi değerlendiren Trump’tan barış anlaşması vurgusu
Putin’le görüşmeyi değerlendiren Trump’tan barış anlaşması vurgusu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’le görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun bir barış anlaşması... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T12:21+0300
2025-08-16T12:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
rusya
vladimir putin
ukrayna
vladimir zelenskiy
avrupa
alaska
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098633836_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_89cdfe9bfd5a51b1cb713a7fe117c283.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.Trump, “Alaska'da harika ve çok başarılı bir gün! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem çok iyi geçti” diye yazdı.‘En iyi çözüm barış anlaşması’Putin’le görüşmenin ardından Vladimir Zelenskiy, Avrupa liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren ABD lideri, “Herkes, (Ukrayna'daki) çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman saygı duyulmayan bir ateşkes anlaşması yerine, savaşı sona erdiren bir barış anlaşmasına doğru ilerlemek olduğu sonucuna vardı” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in Pazartesi günü Beyaz Saray’a geleceğini duyuran Trump, “Her şey yolunda giderse, Başkan (Vladimir) Putin ile bir görüşme planlayacağız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/orbandan-alaska-zirvesine-iliskin-degerlendirme-dunya-daha-guvenli-hale-geldi-1098639882.html
abd
rusya
ukrayna
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098633836_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_29a76b444ed3d4ae78dabffe1928ae13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, alaska, nato
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, alaska, nato

Putin’le görüşmeyi değerlendiren Trump’tan barış anlaşması vurgusu

12:21 16.08.2025 (güncellendi: 12:25 16.08.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Trump basın açıklaması
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya lideri Putin’le görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun bir barış anlaşması olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.
Trump, “Alaska'da harika ve çok başarılı bir gün! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem çok iyi geçti” diye yazdı.

‘En iyi çözüm barış anlaşması’

Putin’le görüşmenin ardından Vladimir Zelenskiy, Avrupa liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren ABD lideri, “Herkes, (Ukrayna'daki) çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman saygı duyulmayan bir ateşkes anlaşması yerine, savaşı sona erdiren bir barış anlaşmasına doğru ilerlemek olduğu sonucuna vardı” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in Pazartesi günü Beyaz Saray’a geleceğini duyuran Trump, “Her şey yolunda giderse, Başkan (Vladimir) Putin ile bir görüşme planlayacağız” diye ekledi.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
DÜNYA
Orban’dan Alaska zirvesine ilişkin değerlendirme: ‘Dünya daha güvenli hale geldi’
11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала