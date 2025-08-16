https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putinle-gorusmeyi-degerlendiren-trumptan-baris-anlasmasi-vurgusu--1098640229.html
Putin’le görüşmeyi değerlendiren Trump’tan barış anlaşması vurgusu
Putin’le görüşmeyi değerlendiren Trump’tan barış anlaşması vurgusu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’le görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun bir barış anlaşması... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T12:21+0300
2025-08-16T12:21+0300
2025-08-16T12:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
rusya
vladimir putin
ukrayna
vladimir zelenskiy
avrupa
alaska
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098633836_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_89cdfe9bfd5a51b1cb713a7fe117c283.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.Trump, “Alaska'da harika ve çok başarılı bir gün! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem çok iyi geçti” diye yazdı.‘En iyi çözüm barış anlaşması’Putin’le görüşmenin ardından Vladimir Zelenskiy, Avrupa liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren ABD lideri, “Herkes, (Ukrayna'daki) çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman saygı duyulmayan bir ateşkes anlaşması yerine, savaşı sona erdiren bir barış anlaşmasına doğru ilerlemek olduğu sonucuna vardı” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in Pazartesi günü Beyaz Saray’a geleceğini duyuran Trump, “Her şey yolunda giderse, Başkan (Vladimir) Putin ile bir görüşme planlayacağız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/orbandan-alaska-zirvesine-iliskin-degerlendirme-dunya-daha-guvenli-hale-geldi-1098639882.html
abd
rusya
ukrayna
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098633836_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_29a76b444ed3d4ae78dabffe1928ae13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, alaska, nato
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, alaska, nato
Putin’le görüşmeyi değerlendiren Trump’tan barış anlaşması vurgusu
12:21 16.08.2025 (güncellendi: 12:25 16.08.2025)
Rusya lideri Putin’le görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun bir barış anlaşması olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.
Trump, “Alaska'da harika ve çok başarılı bir gün! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem çok iyi geçti” diye yazdı.
‘En iyi çözüm barış anlaşması’
Putin’le görüşmenin ardından Vladimir Zelenskiy, Avrupa liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren ABD lideri, “Herkes, (Ukrayna'daki) çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman saygı duyulmayan bir ateşkes anlaşması yerine, savaşı sona erdiren bir barış anlaşmasına doğru ilerlemek olduğu sonucuna vardı” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in Pazartesi günü Beyaz Saray’a geleceğini duyuran Trump, “Her şey yolunda giderse, Başkan (Vladimir) Putin ile bir görüşme planlayacağız” diye ekledi.