Putin-Trump Zirvesi: Görüşme başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da
Görüşmeye kimler katılacak?
Alaska’da düzenlenecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump zirvesine katılacak delegasyonlarda, her iki ülkenin dışişleri ve maliye bakanları da yer alıyor.
Delegasyonların tam listesi yayımlandı.
Rusya’dan görüşmelere katılacak isimler:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov
Savunma Bakanı Andrey Belousov
Maliye Bakanı Anton Siluanov
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev
ABD’den zirveye katılacak üst düzey isimler:
Dışişleri Bakanı Marco Rubio
Maliye Bakanı Scott Bessent
Ticaret Bakanı Howard Lutnick
CIA Direktörü John Ratcliffe
Özel Temsilci Steven Witkoff
Gündemde neler var?
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmelerin merkezinde Ukrayna krizinin çözümü olacağını söylemişti. Uşakov, bunun yanında barış ve güvenlik ile güncel uluslararası ve bölgesel meselelerin de ele alınacağını belirtmiş, görüşmeler başkanların baş başa toplantısıyla başlayacağını, ardından her iki taraftan beşer temsilcinin katıldığı heyet toplantıları yapılacağını bildirmişti.
Rus heyetini, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev temsil edecek.
Ayrıca Uşakov, Alaska’ya bir uzman grubunun da gönderileceğini, heyet görüşmeleri formatında devam edeceğini ve ardından Putin ile Trump ortak basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti. Kremlin, görüşmelerin süresinin tartışmaların seyrine bağlı olacağını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirvenin hazırlık sürelerinin benzeri görülmemiş şekilde kısa olduğunu ve karşılıklı sinyallerin Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan görüşmeden kaynaklandığını söylemişti. Peskov, Putin ve Trump’ın konuşmaya hazır olduğunu ve en karmaşık konuları da ele alacaklarını vurgulamıştı.
Zirveden beklentiler neler?
Bazı uzmanlar ve analistler, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska'da yapacağı toplantıyı şimdiden tarihi olarak nitelendiriyor. Uzmanlar, gündeme silah kontrolü ve Arktik’te ortak araştırmalar gibi konuların gelebileceğini söylemişti.
Konuya ilişkin açıklama yapan analistler, Putin ve Trump'ın, Washington'ın bazı yaptırımları kaldırma isteğini de görüşebileceğine inandıklarını ve görüşmenin olumlu bir sonucunun Rusya ile ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması olabileceğine inandıklarını dile getirmişti.
Peskov, zirve sonrası herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini ancak başkanların ortak basın toplantısında anlaşmaların kapsamını açıklayacağını dile getirmişti. Öte yandan Çin, Hindistan ve Türkiye zirveyi olumlu karşılamış; Avrupa ve Ukrayna’da ise görüşmeye ilişkin iyimser olduklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmamışlardı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev’in görüşmeleri sabote etmek için provokasyonlar hazırlayabileceğine dikkat çekmişti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, çevrimiçi toplantı sonrası, Ukrayna barış görüşmelerinde önceliğin ateşkes olması gerektiğini söylemişti. Merz, Kiev’in güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunda hemfikir olunduğunu ve Avrupa’nın görüşüne göre Ukrayna’nın Batı’dan uzun vadeli destek alması gerektiğini dile getirmişti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Trump’ın Avrupa ülkelerinin pozisyonunu anladığını ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdürü Aleksey Fadeyev, Avrupa ve Kiev’in Ukrayna konusundaki görüşmesini hem siyasi hem de pratik açıdan önemsiz bir adım olarak nitelendirmişti. Fadeyev, Avrupa’nın sözde Washington ve Moskova’nın çabalarını desteklediğini ancak pratikte bu çabaları sabote ettiğini söylemişti.
Ukrayna sorunu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024’te, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümü için girişimlerde bulunarak Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından Moskova’nın derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olacağını söylemişti.
Ayrıca Putin barış koşulları arasında şunları dile getirmişti:
Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi
Demilitarizasyon ve denazifikasyon süreçlerini yürütülmesi
Tarafsız ve nükleersiz statü benimsemesi
Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması
Putin-Trump görüşmesi öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki çözüme ilişkin bir yıl önce dile getirdiği ilkeli tutumunun değişmediğini dile getirmişti.
Zirve hazırlıkları kapsamında Putin, Perşembe günü Rusya'nın üst düzey yetkilileriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Putin, ABD yönetiminin çatışmayı sona erdirmek, krizi sona erdirmek ve çatışmaya dahil olan tüm tarafların çıkarına olacak anlaşmalara varmak için 'oldukça enerjik ve samimi çabalar' gösterdiğini ve bu çabanın ülkeler arasında, Avrupa'da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşulları yaratmayı hedeflediğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Ukrayna konusunu diyalog yoluyla çözme konusunda ortak siyasi iradeye sahip olduğunu ifade etmişti.
Trump ise zirveyi bir 'satranç hamlesi' olarak nitelendirdi ve görüşmenin sonraki aşama için zemin hazırlayacağını söyledi. Trump, zirve sonrası Putin, Zelenskiy ve bazı Avrupa liderlerini kapsayan görüşme yapmak istediğini açıkladı. Kremlin, üçlü görüşme ihtimaline şimdilik yorum yapmadı. Zelenskiy ise anayasa gereği toprak tavizlerine yanaşmayacağını belirtmişti.
Rusya-ABD münasebetleri
Peskov, Rusya ve ABD ilişkilerini olumsuz durumdan çıkarmanın uzun ve zorlu bir süreç olduğunu, iki ülkenin ikili ilişkilerdeki rahatsızlık unsurlarını gidermeye çalıştığını ve diplomatik temsilciliklerin işlevselliğini yeniden tesis etmeyi hedeflediğini belirtmişti. Ayrıca Peskov, hava ulaşımının yeniden başlatılması gündemde olsa da somut bir sonuç bulunmadığını söylemişti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, zirvede ikili iş birliğinin geleceği, özellikle ticari ve ekonomik fırsatlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağını belirterek zirvenin başarılı geçmesi durumunda ilişkilerin yeniden başlatılabileceğini ifade etmişti.
Neden Alaska?
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Trump’ın Alaska’da 'Rusya’nın Amerika’daki toprağı' olarak bilinen bölgede buluşacağını söyledi. Uşakov konuşmasında, Alaska’nın 1732’de Rusya tarafından keşfedildiğini ve 1867’de ABD’ye satıldığını hatırlatmıştı.
Uşakov ayrıca Çukotka ve Alaska’nın sadece 86 km uzaklıkta olduğunu ve ekonomik çıkarların kesiştiğini belirtmişti.
Uşakov zirvenin yapılacağı Elmenorf-Richardson Askeri Üssü yakınındaki anıt mezarın, iki ülke halklarının savaş kardeşliğini ve 2. Dünya Savaşı’ndaki ortak mücadeleyi hatırlattığını ifade etmişti.
Putin ve Trump’ın önceki temasları
Alaska Zirvesi, iki liderin yedinci yüz yüze görüşmesi olacak ve Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk buluşması niteliğini taşıyacak.
Sırasıyla liderlerin yüz yüze görüşmeleri:
2017'de G20 Hamburg zirvesi
2017 Vietnam APEC zirvesi
2018’de Helsinki Zirvesi
2018'de Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinlikleri
2018'de Arjantin'deki G20 zirvesi
2019'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinde
2025 başından itibaren ise telefon görüşmeleriyle temas sürdürülmüştü. 2025'in başından bu yana altı kez telefonda görüşme gerçekleşti. Sonuncusu ise 3 Temmuz'da, ABD'nin ulusal bayramı Bağımsızlık Günü'nün arifesinde gerçekleşti.
Putin ve Trump, kısa bir fotoğraf çekiminin ardından havaalanından ayrıldılar
22:14 15.08.2025
Putin ve Trump buluştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi.
22:08 15.08.2025
'Üçlü' görüşmeler: Putin, Uşakov, Lavrov
ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak 'üçlü' görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'da katılacak.
22:01 15.08.2025
Putin Alaska'da limuzin ile devam edecek
Sputnik muhabiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska’da Aurus marka limuzinle hareket edeceğini bildirdi.
https://t.me/tr_sputnik/130164
22:00 15.08.2025
Putin Alaska'da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile görüşmelerini gerçekleştireceği Alaska’ya vardı.
21:50 15.08.2025
‘Rusya ve ABD'nin Anchorage'daki görüşmeleri “üçlü” formatında yapılacak
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Rus ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeler Anchorage’da “üç'e üç” formatında gerçekleştirileceği belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Trump ile Başkan Putin arasında daha önce planlanan baş başa görüşme, artık üç'e üç formatında yapılacak. Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilci Steve Witkoff eşlik edecek” dedi
21:47 15.08.2025
'Bazı ülkelere yönelik kısıtlamalar kesinlikle kaldırılacak'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmelerin ardından bazı ülkelere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi.
Lavrov, “Bazı ülkelere yönelik kısıtlamalar kesinlikle kaldırılacak, bu kesin” dedi.
21:46 15.08.2025
'Putin, zirvenin ardından Sovyet pilotlarının mezarlarına çiçek bırakmayı planlıyor'
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile zirve toplantısının ardından Alaska'daki Sovyet pilotlarının mezarlarına çiçek bırakmayı planladığını söyledi:
Evet, Sovyet askeri pilotlarımızın mezarları ve bir sivil pilotun mezarı da orada. Tüm çalışma programının tamamlanmasının ardından, uçağa binmeden önce Putin'in mutlaka çiçek bırakacağını umuyoruz
21:43 15.08.2025
Trump Alaska'ya geldi
Sputnik muhabiri, ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının Alaska'ya vardığını bildirdi. Uçak, Türkiye saatiyle 21.20 civarında iniş yaptı.
21:13 15.08.2025
'Dua ediyorum'
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesi öncesinde barışın sağlanması için dua ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabında, "Önümüzdeki günlerde barış için dua ediyorum" cümlesini kaleme alan Vance, ayrıca liderliği için ABD Başkanına teşekkür etti.
21:12 15.08.2025
Putin için kırmızı halı serildi
Anchorage, Putin-Trump görüşmesine hazır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kırmızı halı hazırlandı.
20:53 15.08.2025
'Olumlu sonuç bekliyorum'
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev yaptığı açıklamada, Alaska’da gerçekleşecek Rus-Amerikan zirvesinden olumlu bir sonuç beklediğini söyledi.
Darçiyev yaptığı açıklamada, Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki görüşmeden bir "atılım" değil, "istikrarlı ve aşamalı bir ilerleme" beklediğini belirtti.
20:52 15.08.2025
'Sonuçları beklemek gerekli'
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, bir sonraki zirvenin olup olmayacağının anlaşılması için Putin ile Trump arasındaki görüşmenin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi.