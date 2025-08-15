https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/danimarkada-tren-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1098621309.html
Danimarka’da tren kazası: Çok sayıda yaralı var
Danimarka’da tren kazası: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Danimarka’da bir yolcu treni, Kopenhag’dan Sonderborg’a giderken Fredericia üzerinden Tinglev'le Kliplev arasında raydan çıktı. Kaza çok sayıda kişinin... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T20:38+0300
2025-08-15T20:38+0300
2025-08-15T20:38+0300
dünya
avrupa
danimarka
tren
hızlı tren
tren garı
tren kazası
tren yolu
tren seferi
tren istasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0d/1071040523_0:114:3237:1935_1920x0_80_0_0_46d39425031ca3c22775e483aa26d8db.jpg
Danimarka polisi, Kopenhag’dan Sonderborg’a giden bir trenin raydan çıktığını duyurdu.Güney Jutland bölgesi polis yetkilileri, kazanın Fredericia üzerinden Tinglev ile Kliplev arasında meydana geldiğini belirterek, “Olay yerinde huzur ve güvenliğin sağlanması gerekiyor; yetkisiz kişilerin bölgeden uzak durmasını istiyoruz. Gelişmelerle ilgili basın açıklamalarını en kısa sürede yapacağız” dedi.Kazanın yaşandığı bölgede bulunan bir kişi, trenin raydan çıkma anında 'yüksek bir patlama sesi' duyduklarını ve ardından 'tuhaf, metalik bir koku' hissettiklerini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/belgorod-bolgesinde-bir-tren-raylarin-altina-dosenen-patlayici-ile-temas-etti-patlamada-yaralanan-1096505374.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0d/1071040523_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_7ff8f45bd6345584c05929608574c509.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, danimarka, tren, hızlı tren, tren garı, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu
avrupa, danimarka, tren, hızlı tren, tren garı, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu
Danimarka’da tren kazası: Çok sayıda yaralı var
Danimarka’da bir yolcu treni, Kopenhag’dan Sonderborg’a giderken Fredericia üzerinden Tinglev'le Kliplev arasında raydan çıktı. Kaza çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.
Danimarka polisi, Kopenhag’dan Sonderborg’a giden bir trenin raydan çıktığını duyurdu.
Güney Jutland bölgesi polis yetkilileri, kazanın Fredericia üzerinden Tinglev ile Kliplev arasında meydana geldiğini belirterek, “Olay yerinde huzur ve güvenliğin sağlanması gerekiyor; yetkisiz kişilerin bölgeden uzak durmasını istiyoruz. Gelişmelerle ilgili basın açıklamalarını en kısa sürede yapacağız” dedi.
Kazanın yaşandığı bölgede bulunan bir kişi, trenin raydan çıkma anında 'yüksek bir patlama sesi' duyduklarını ve ardından 'tuhaf, metalik bir koku' hissettiklerini aktardı.