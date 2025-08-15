https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/danimarkada-tren-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1098621309.html

Danimarka’da tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Danimarka’da bir yolcu treni, Kopenhag’dan Sonderborg’a giderken Fredericia üzerinden Tinglev'le Kliplev arasında raydan çıktı. Kaza çok sayıda kişinin... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

Danimarka polisi, Kopenhag’dan Sonderborg’a giden bir trenin raydan çıktığını duyurdu.Güney Jutland bölgesi polis yetkilileri, kazanın Fredericia üzerinden Tinglev ile Kliplev arasında meydana geldiğini belirterek, “Olay yerinde huzur ve güvenliğin sağlanması gerekiyor; yetkisiz kişilerin bölgeden uzak durmasını istiyoruz. Gelişmelerle ilgili basın açıklamalarını en kısa sürede yapacağız” dedi.Kazanın yaşandığı bölgede bulunan bir kişi, trenin raydan çıkma anında 'yüksek bir patlama sesi' duyduklarını ve ardından 'tuhaf, metalik bir koku' hissettiklerini aktardı.

