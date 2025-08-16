Türkiye
Harvard'tan bilim insanı Loeb 'Dünya'ya uzaylı teknolojisi geliyor' demişti: 15 maddelik savunma planı hazırladı
Harvard'tan bilim insanı Loeb 'Dünya’ya uzaylı teknolojisi geliyor' demişti: 15 maddelik savunma planı hazırladı
Harvardlı ünlü bilim insanı Avi Loeb, Dünya’ya yaklaşan gizemli bir gök cisminin kuyruklu yıldız değil, uzaylı teknolojisi olabileceğini öne sürdü. Loeb, olası... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
NASA’nın 3I/ATLAS adını verdiği gök cismi, temmuz ayının başında fark edildi. İlk başta kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılan cisim, Hubble teleskobundan gelen görüntülerle şüphe uyandırdı. Loeb, 'Önünde bir parıltı var ama arkasında tipik bir kuyruklu yıldız izi yok. Bu da başka bir ihtimali gündeme getiriyor' diyerek cismin uzaylı teknolojisi olabileceğini iddia etti.'Hepimiz aynı gemideyiz' Loeb, olası bir uzaylı tehdidine karşı hazırladığı 15 maddelik planı paylaştı. Ona göre insanlığın ilk yapması gereken şey, verileri şeffaf şekilde paylaşmak ve tüm ülkelerin ortak hareket etmesi. 'Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer biri gemiyi sallarsa, hepimiz boğulma riskiyle karşılaşırız' diyen Loeb, gezegen çapında bir birlik çağrısı yaptı.Dünya i̇çin ortak savunma planı Loeb’in önerileri arasında dikkat çekenler: Uzaylılarla iletişim kurmak için uluslararası bir komite kurulması. Olası tehlikelere karşı yeni gözlemevlerinin inşa edilmesi. Güneş etrafına yerleştirilecek uzay önleyicileriyle yaklaşan cisimlerin durdurulması. Askeri bütçelerin bir kısmının uzay savunmasına aktarılması.
© Fotoğraf : Twitter/Mary McIntyre FRASJaponya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) görüldü.
Japonya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© Fotoğraf : Twitter/Mary McIntyre FRAS
Abone ol
Harvardlı ünlü bilim insanı Avi Loeb, Dünya'ya yaklaşan gizemli bir gök cisminin kuyruklu yıldız değil, uzaylı teknolojisi olabileceğini öne sürdü. Loeb, olası bir tehdit için 15 maddelik bir savunma planı hazırladı.
NASA’nın 3I/ATLAS adını verdiği gök cismi, temmuz ayının başında fark edildi. İlk başta kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılan cisim, Hubble teleskobundan gelen görüntülerle şüphe uyandırdı. Loeb, 'Önünde bir parıltı var ama arkasında tipik bir kuyruklu yıldız izi yok. Bu da başka bir ihtimali gündeme getiriyor' diyerek cismin uzaylı teknolojisi olabileceğini iddia etti.

'Hepimiz aynı gemideyiz'

Loeb, olası bir uzaylı tehdidine karşı hazırladığı 15 maddelik planı paylaştı. Ona göre insanlığın ilk yapması gereken şey, verileri şeffaf şekilde paylaşmak ve tüm ülkelerin ortak hareket etmesi.
'Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer biri gemiyi sallarsa, hepimiz boğulma riskiyle karşılaşırız' diyen Loeb, gezegen çapında bir birlik çağrısı yaptı.

Dünya i̇çin ortak savunma planı

Loeb’in önerileri arasında dikkat çekenler:
Uzaylılarla iletişim kurmak için uluslararası bir komite kurulması. Olası tehlikelere karşı yeni gözlemevlerinin inşa edilmesi. Güneş etrafına yerleştirilecek uzay önleyicileriyle yaklaşan cisimlerin durdurulması. Askeri bütçelerin bir kısmının uzay savunmasına aktarılması.
