Hamilelikte yeni dönem: Yapay rahimli robot, sosyal medyayı ikiye böldü

Çinli bir teknoloji şirketi, yapay rahimli robotunu 2026’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 100 bin yuan fiyat biçilen robot, döllenmeden doğuma kadar hamileliği taklit edebilecek. Çin’de sosyal medyada etik tartışmalar başladı.
Çin’de doğum oranlarının hızla düştüğü bir dönemde, bilim dünyasında tartışma yaratan yeni bir teknoloji gündeme oturdu. Bir teknoloji firması tarafından geliştirilen ve gelecek yıl prototipi piyasaya çıkacak olan yapay rahimli robot, döllenmeden doğuma kadar tüm hamilelik sürecini taklit edebilecek.Gelecek yıl prototipi piyasaya çıkacak olan robot, yapay rahimle donatılacak ve besinleri bir hortum aracılığıyla alacak. Prototipin fiyatının yaklaşık 100 bin yuan olması bekleniyor. Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, cihazın yalnızca bir kuvöz olmadığını 'Bu robot döllenmeden doğuma kadar tüm süreci taklit edebilecek bir humanoid. Gerçek bir insan ile etkileşime girerek hamileliği gerçekleştirebilecek' sözleriyle vurguluyor. Dr. Zhang, etik ve hukuki konular için Guangdong Eyaleti yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve öneriler sunduklarını da ekledi.Sosyal medyada tartışma alevlendi Çin sosyal medyası bu gelişmeyi tartışıyor. Bazıları teknolojiyi “etik açıdan sorunlu ve doğal olmayan” şeklinde yorumluyor. Eleştirmenler, embriyonun anne ile kuracağı bağdan mahrum bırakılmasının zalimce olduğunu söylüyor. Buna karşılık, bazı kullanıcılar robot hamileliği destekliyor.Çin’de doğum oranları düşüyor, robot çözüm olabilir Çin’de kısırlık oranı 2007’de yüzde 11,9 iken 2020’de yüzde 18’e yükseldi. Yerel yönetimler, yapay döllenme ve tüp bebek tedavilerini sağlık sigortası kapsamına alarak, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere destek veriyor. Uzmanlar, robot hamileliğin özellikle kısırlık sorunu yaşayan aileler için yeni bir umut olabileceğini belirtiyor.Önceki başarılar robotu mümkün kıldı Bilim insanları daha önce erken doğmuş kuzuları, biyotorba adı verilen yapay rahimde haftalarca canlı tutmayı başarmıştı. Plastik torbaya benzeyen bu sistem, fetüsün büyüyüp gelişmesi için besin ve amniyotik sıvı sağlıyordu. 28 gün sonunda kuzular kilo almış ve yünleri çıkmaya başlamıştı. Bu başarı, robotun döllenmeden doğuma kadar olan süreci taşıyabilmesinin önünü açtı.
