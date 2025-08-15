https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/boks-yapiyorlar-futbol-oynuyorlar-dovusuyorlar-dunya-insansi-robot-oyunlari-basladi-1098604010.html
Boks yapıyorlar, futbol oynuyorlar, dövüşüyorlar: Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı
Boks yapıyorlar, futbol oynuyorlar, dövüşüyorlar: Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı
Sputnik Türkiye
Pekin, Çin’de ilki düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları’nda, ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alıyor. Robot... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T09:17+0300
2025-08-15T09:17+0300
2025-08-15T09:17+0300
yaşam
pekin
çin
dünya i̇nsansı robot oyunları
robot
insansı robot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098603403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8b69ac7db9ff878f5065aaf34bbcf27.jpg
Çin'in başkenti Pekin'de başlayan ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 ülkeden katılımcıların yer aldığı oyunlarda 'robot sporcular', atletizmden futbola, danstan ve dövüş sanatlarına kadar birçok branşta yarışıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan sahneler, artık Pekin'deki ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda gerçeğe döndü. Organizatörler, etkinliğin amacının mevcut robot teknolojilerini denemek ve geliştirmek olduğunu belirtiyor. Sporun, robotların karar verme yeteneklerini, motor becerilerini ve kontrol sistemlerini test etmenin bir yolu olduğu; bu becerilerin ileride fabrikalar ve evler gibi gerçek yaşam ortamlarında uygulanabileceği ifade ediliyor.Bu etkinlik, Çin’in insansı robotlarda dünya lideri olma hedefinin bir parçası. Hükûmet, 2027 yılına kadar dünya çapında üst düzey bir insansı robot endüstrisi kurmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rockn-rollun-krali-elvis-presleyin-esi-priscilla-hakkinda-50-milyon-dolarlik-dava-acildi-1098589150.html
pekin
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098603403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66a1518516ad05b15e3a33cb014e5d44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pekin, çin, dünya i̇nsansı robot oyunları, robot, insansı robot
pekin, çin, dünya i̇nsansı robot oyunları, robot, insansı robot
Boks yapıyorlar, futbol oynuyorlar, dövüşüyorlar: Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı
Pekin, Çin’de ilki düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları’nda, ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alıyor. Robot sporcular, atletizm, futbol, dans ve dövüş sanatları gibi farklı branşlarda mücadele ediyor.
Çin'in başkenti Pekin'de başlayan ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 ülkeden katılımcıların yer aldığı oyunlarda 'robot sporcular', atletizmden futbola, danstan ve dövüş sanatlarına kadar birçok branşta yarışıyor.
Bilim kurgu filmlerini aratmayan sahneler, artık Pekin'deki ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda gerçeğe döndü.
Organizatörler, etkinliğin amacının mevcut robot teknolojilerini denemek ve geliştirmek olduğunu belirtiyor.
Sporun, robotların karar verme yeteneklerini, motor becerilerini ve kontrol sistemlerini test etmenin bir yolu olduğu; bu becerilerin ileride fabrikalar ve evler gibi gerçek yaşam ortamlarında uygulanabileceği ifade ediliyor.
Bu etkinlik, Çin’in insansı robotlarda dünya lideri olma hedefinin bir parçası. Hükûmet, 2027 yılına kadar dünya çapında üst düzey bir insansı robot endüstrisi kurmayı planlıyor.