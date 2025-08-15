Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/boks-yapiyorlar-futbol-oynuyorlar-dovusuyorlar-dunya-insansi-robot-oyunlari-basladi-1098604010.html
Boks yapıyorlar, futbol oynuyorlar, dövüşüyorlar: Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı
Boks yapıyorlar, futbol oynuyorlar, dövüşüyorlar: Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı
Sputnik Türkiye
Pekin, Çin’de ilki düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları’nda, ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alıyor. Robot... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T09:17+0300
2025-08-15T09:17+0300
yaşam
pekin
çin
dünya i̇nsansı robot oyunları
robot
insansı robot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098603403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8b69ac7db9ff878f5065aaf34bbcf27.jpg
Çin'in başkenti Pekin'de başlayan ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 ülkeden katılımcıların yer aldığı oyunlarda 'robot sporcular', atletizmden futbola, danstan ve dövüş sanatlarına kadar birçok branşta yarışıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan sahneler, artık Pekin'deki ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda gerçeğe döndü. Organizatörler, etkinliğin amacının mevcut robot teknolojilerini denemek ve geliştirmek olduğunu belirtiyor. Sporun, robotların karar verme yeteneklerini, motor becerilerini ve kontrol sistemlerini test etmenin bir yolu olduğu; bu becerilerin ileride fabrikalar ve evler gibi gerçek yaşam ortamlarında uygulanabileceği ifade ediliyor.Bu etkinlik, Çin’in insansı robotlarda dünya lideri olma hedefinin bir parçası. Hükûmet, 2027 yılına kadar dünya çapında üst düzey bir insansı robot endüstrisi kurmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rockn-rollun-krali-elvis-presleyin-esi-priscilla-hakkinda-50-milyon-dolarlik-dava-acildi-1098589150.html
pekin
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098603403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66a1518516ad05b15e3a33cb014e5d44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pekin, çin, dünya i̇nsansı robot oyunları, robot, insansı robot
pekin, çin, dünya i̇nsansı robot oyunları, robot, insansı robot

Boks yapıyorlar, futbol oynuyorlar, dövüşüyorlar: Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı

09:17 15.08.2025
© AP Photo / Ng Han GuanDünya İnsansı Robot Oyunları
Dünya İnsansı Robot Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Abone ol
Pekin, Çin’de ilki düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları’nda, ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alıyor. Robot sporcular, atletizm, futbol, dans ve dövüş sanatları gibi farklı branşlarda mücadele ediyor.
Çin'in başkenti Pekin'de başlayan ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 ülkeden katılımcıların yer aldığı oyunlarda 'robot sporcular', atletizmden futbola, danstan ve dövüş sanatlarına kadar birçok branşta yarışıyor.
© AP Photo / Ng Han GuanDünya İnsansı Robot Oyunları
Dünya İnsansı Robot Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
Dünya İnsansı Robot Oyunları
© AP Photo / Ng Han Guan
Bilim kurgu filmlerini aratmayan sahneler, artık Pekin'deki ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda gerçeğe döndü.
© AP Photo / Ng Han GuanDünya İnsansı Robot Oyunları
Dünya İnsansı Robot Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
Dünya İnsansı Robot Oyunları
© AP Photo / Ng Han Guan
Organizatörler, etkinliğin amacının mevcut robot teknolojilerini denemek ve geliştirmek olduğunu belirtiyor.
Sporun, robotların karar verme yeteneklerini, motor becerilerini ve kontrol sistemlerini test etmenin bir yolu olduğu; bu becerilerin ileride fabrikalar ve evler gibi gerçek yaşam ortamlarında uygulanabileceği ifade ediliyor.
© AP Photo / Ng Han GuanDünya İnsansı Robot Oyunları
Dünya İnsansı Robot Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
Dünya İnsansı Robot Oyunları
© AP Photo / Ng Han Guan
Bu etkinlik, Çin’in insansı robotlarda dünya lideri olma hedefinin bir parçası. Hükûmet, 2027 yılına kadar dünya çapında üst düzey bir insansı robot endüstrisi kurmayı planlıyor.
Elvis Presley'in eşi Priscilla Presley'e 50 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
YAŞAM
'Rock'n Roll'un Kralı' Elvis Presley'in eşi Priscilla hakkında 50 milyon dolarlık dava açıldı
Dün, 14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала