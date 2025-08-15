Boks yapıyorlar, futbol oynuyorlar, dövüşüyorlar: Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/boks-yapiyorlar-futbol-oynuyorlar-dovusuyorlar-dunya-insansi-robot-oyunlari-basladi-1098604010.html

Pekin, Çin'de ilki düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda, ABD, Almanya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de başlayan ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 ülkeden katılımcıların yer aldığı oyunlarda 'robot sporcular', atletizmden futbola, danstan ve dövüş sanatlarına kadar birçok branşta yarışıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan sahneler, artık Pekin'deki ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda gerçeğe döndü. Organizatörler, etkinliğin amacının mevcut robot teknolojilerini denemek ve geliştirmek olduğunu belirtiyor. Sporun, robotların karar verme yeteneklerini, motor becerilerini ve kontrol sistemlerini test etmenin bir yolu olduğu; bu becerilerin ileride fabrikalar ve evler gibi gerçek yaşam ortamlarında uygulanabileceği ifade ediliyor.Bu etkinlik, Çin’in insansı robotlarda dünya lideri olma hedefinin bir parçası. Hükûmet, 2027 yılına kadar dünya çapında üst düzey bir insansı robot endüstrisi kurmayı planlıyor.

