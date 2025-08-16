Türkiye
Fransız uzman: Çatışmanın sona ermesi gerektiğini anlayan iki lider var, bu bir dönüm noktası
Fransız iş insanı ve siyaset bilimci Thierry Laurent-Pellet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ilk sonuçları Sputnik’e değerlendirdi:"Olup bitenlerden sadece memnuniyet duyabiliriz, zira çatışmanın sonlandırılması gerektiğini ve tırmandırılamayacağını anlayan iki lider var. Yaşanan korkunç anlardan sonra üç yıldır herkesin beklediği ekonomik kalkınma ve küresel istikrarı sağlayacak dengeli bir ikili ilişkiye geri dönülmesi gerekiyordu. Tırmanan gerginlik göz önüne alındığında, durumun oldukça hızlı bir şekilde nükleer savaşa tırmanabileceği varsayılabilirdi. Dolayısıyla evet, bir dönüm noktasından bahsedebiliriz" diyen Laurent-Pellet, sözlerini şöyle sürdürdü:Fransız uzman, şöyle devam etti:
© SputnikRusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da
Fransız iş insanı ve siyaset bilimci Thierry Laurent-Pellet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ilk sonuçları Sputnik’e değerlendirdi:
"Olup bitenlerden sadece memnuniyet duyabiliriz, zira çatışmanın sonlandırılması gerektiğini ve tırmandırılamayacağını anlayan iki lider var. Yaşanan korkunç anlardan sonra üç yıldır herkesin beklediği ekonomik kalkınma ve küresel istikrarı sağlayacak dengeli bir ikili ilişkiye geri dönülmesi gerekiyordu. Tırmanan gerginlik göz önüne alındığında, durumun oldukça hızlı bir şekilde nükleer savaşa tırmanabileceği varsayılabilirdi. Dolayısıyla evet, bir dönüm noktasından bahsedebiliriz" diyen Laurent-Pellet, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her halükarda vücut dili onlar adına konuşuyor. Donald Trump'ın, Başkan Putin uçaktan inerken yüzünde bir gülümsemeyle onu alkışladığını, ikisinin sıkıca tokalaştıklarını görüyoruz. Bu iki kişi, üzgün tavır takınmadan birbirleriyle konuşmayı ve tüm dünyanın beklediği üzere, diyalog kurmayı başardı.

Fransız uzman, şöyle devam etti:

Trump, Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmenin, en azından ABD için avantajlı olmadığını, zira bu durumun ekonomisine ve özellikle de kendi para birimine zarar vereceğini kolayca anladı. Bugün yalnızca uluslararası ticaret ve Amerikan borcu değil, aynı zamanda doların mutlak desteği de doların kısıtlama olmaksızın kullanılması ile garanti altına alınıyor. Rusya yaptırımlar altındayken doları kullanmamakta olup, bu finansal vektöre bir alternatif bulmuş, gerekli tüm mekanizmaları kullanmış ve Büyük Güney ile BRICS ülkelerini, doların artık onu kullanan ülkelerin ekonomileri için bir kitle imha silahı olarak kullanılmayacağını garanti eden bir platforma katılmaya teşvik etmiş durumda.

