Fransız uzman: Çatışmanın sona ermesi gerektiğini anlayan iki lider var, bu bir dönüm noktası

Fransız uzman: Çatışmanın sona ermesi gerektiğini anlayan iki lider var, bu bir dönüm noktası

Fransız iş insanı ve siyaset bilimci Thierry Laurent-Pellet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ilk sonuçları Sputnik’e değerlendirdi:"Olup bitenlerden sadece memnuniyet duyabiliriz, zira çatışmanın sonlandırılması gerektiğini ve tırmandırılamayacağını anlayan iki lider var. Yaşanan korkunç anlardan sonra üç yıldır herkesin beklediği ekonomik kalkınma ve küresel istikrarı sağlayacak dengeli bir ikili ilişkiye geri dönülmesi gerekiyordu. Tırmanan gerginlik göz önüne alındığında, durumun oldukça hızlı bir şekilde nükleer savaşa tırmanabileceği varsayılabilirdi. Dolayısıyla evet, bir dönüm noktasından bahsedebiliriz" diyen Laurent-Pellet, sözlerini şöyle sürdürdü:Fransız uzman, şöyle devam etti:

