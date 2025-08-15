https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/plastik-sorunu-buyuyor-cenevre-muzakerelerinde-yine-anlasma-saglanamadi-1098615912.html

Plastik sorunu büyüyor: Cenevre müzakerelerinde yine anlaşma sağlanamadı

Cenevre'de altıncı BM plastik müzakereleri, ülkeler arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle tamamlanamadı. Plastik üretiminin milyonlarca ton artması, mikro plastiklerin her yerde bulunması, anlaşmanın önemini artırıyor

Cenevre’de üç yıl içinde altıncısı düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) plastik müzakereleri, ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle tamamlanamadı. Yaklaşık 100 ülke plastik üretimini azaltmayı önerirken, petrol üreticileri geri dönüşümü öncelikli çözüm olarak görüyor. Küba heyeti, 'Tarihi bir fırsatı kaçırdık ama devam etmek zorundayız' dedi.Suudi Arabistan gibi petrol üreticileri, plastiğin modern yaşamda önemli olduğunu belirtiyor. ABD’de plastik üretim sektörünü temsil eden Ross Eisenberg, 'Plastikler her yerde. Öncelik kirliliği azaltmak olmalı, üretimi tamamen durdurmak değil' diye konuştu.Plastik sorunu büyüyorPlastik üretimi 1950’de 2 milyon tondan, 2022’de 475 milyon tona ulaştı. Mikro plastikler artık toprakta, suda, havada ve insan vücudunda bile bulunuyor. Müzakerelerin ilerleyen bir tarihte yeniden başlaması planlanıyor. Ancak ülkeler arasındaki temel görüş ayrılıkları, anlaşmanın geleceğini belirsiz kılıyor.Cam şişelerde mikro plastik oranı plastik şişeden fazlaFransa Gıda Güvenliği Ajansı'nın Haziran ayında yaptığı çalışmada, cam şişelerde plastikten daha fazla mikro plastik tespit edildiği açıklandı. Cam şişelerde plastik şişelere kıyasla 5 ila 50 kat daha fazla bulunan mikro plastikler yeryüzündeki tüm canlıların sağlığını tehdit ediyor.Türkiye'de plastikle mücadelede yeni dönemÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki plastik kullanımını sınırlandırmaya ilişkin yeni adımlar atıyor. Bakan Murat Kurum, mikro plastik içeren kozmetik ürünlerin yasaklanması hakkında yeni bir yasal düzenleme hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla üç aşamada uygulanacak olan eylem planını açıklayan Kurum, 2025 ile 2027 yılları arasında tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması, gıda ambalajlarının tüketimini azaltma, üreticileri bilinçlendirmek adına yeni modellerin uygulanacağını belirtti.

