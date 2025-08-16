https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/dunyanin-en-zengin-kadini-secildi-alice-waltonin-ismini-kimse-neden-duymadi-1098639986.html
Dünyanın en zengin kadını seçildi: Alice Walton'ın ismini kimse neden duymadı?
Walmart kurucusu Sam Walton’ın kızı Alice Walton, 101 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını unvanını kazandı. Sanat tutkusuyla bilinen Walton... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
Dünyanın en zengin kadını Alice Walton, ABD’nin Arkansas eyaletinde doğdu. 75 yaşındaki Walton, Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı olarak babasının kurduğu dev perakende zincirinden kalan mirasın en önemli hissedarlarından biri. Sam Walton’ın ölümünden önce hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle, çocuklarının her biri yüzde 20 hisse sahibi oldu.101 milyar dolarlık net servetForbes verilerine göre Alice Walton’ın net serveti 101 milyar dolar. Yalnızca 2025 yılı içerisinde Walmart hisselerinin yüzde 40 artması sayesinde servetine 28,7 milyar dolar ekledi. Walton bu rakamla, 81,6 milyar dolarlık serveti bulunan L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı. Koch Industries hisselerinin sahibi Julia Koch ise 74,2 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.Sanat ve hayırseverlik ön plandaAlice Walton, kardeşleri Rob ve Jim Walton gibi gösterişli bir yaşam tarzı benimsemiyor. Sanata olan tutkusu ve hayırsever çalışmalarıyla biliniyor. Andy Warhol, Norman Rockwell ve Georgia O’Keeffe gibi sanatçıların eserlerini barındıran dev koleksiyona sahip. Ayrıca memleketinde kurduğu Alice L. Walton Tıp Fakültesi’nin ilk beş sınıfının eğitim ücretlerini bizzat karşılıyor.“Asi ve tutkulu”Merhum Sam Walton, “Made in America” adlı otobiyografisinde kızını, “Bana en çok benzeyen, asi ama benden bile daha dengesiz” diye tanımlamıştı. Walton, bu yönüyle iş dünyasında geri planda kalmayı tercih etse de servetini korumayı ve artırmayı başardı.Milyarder kadınların azınlıkta olduğu bir dünyaKüresel milyarderler listesinde kadınların oranı yalnızca yüzde 13. Alice Walton’ın zirveye çıkışı, kadın milyarderlerin dünya ekonomisindeki görünürlüğünü artırıyor.
101 milyar dolarlık net servet
Sanat ve hayırseverlik ön planda
Milyarder kadınların azınlıkta olduğu bir dünya
